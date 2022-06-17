https://ria.ru/20220617/zapad-1796182713.html

Путин назвал политику Запада грабительской и колониальной

Путин назвал политику Запада грабительской и колониальной - РИА Новости, 17.06.2022

Путин назвал политику Запада грабительской и колониальной

Президент России Владимир Путин назвал политику Запада грабительской и колониальной - но "в новом виде, в новом издании, гораздо более тонкой и изощрённой", чем РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:14

2022-06-17T16:14

2022-06-17T16:34

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал политику Запада грабительской и колониальной - но "в новом виде, в новом издании, гораздо более тонкой и изощрённой", чем раньше."Ситуация зрела годами, подстёгивалась недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счёт, кто полагался и до сих пор полагается на механизм финансовой эмиссии, чтобы перекупать, перетягивать на себя торговые потоки, и тем самым обострять дефицит и провоцировать гуманитарные катастрофы в отдельных регионах мира. Это по сути всё та же грабительская, колониальная политика, но, конечно, в новом виде, в новом издании, гораздо более тонкая и изощрённая", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Президент отметил, что всё это открывает для России новые возможности и является стимулом для построения экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным потенциалом.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, санкт-петербург, экономика