16:14 17.06.2022 (обновлено: 16:34 17.06.2022)
Путин назвал политику Запада грабительской и колониальной
Президент России Путин назвал политику Запада грабительской и колониальной
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал политику Запада грабительской и колониальной - но "в новом виде, в новом издании, гораздо более тонкой и изощрённой", чем раньше.
"Ситуация зрела годами, подстёгивалась недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счёт, кто полагался и до сих пор полагается на механизм финансовой эмиссии, чтобы перекупать, перетягивать на себя торговые потоки, и тем самым обострять дефицит и провоцировать гуманитарные катастрофы в отдельных регионах мира. Это по сути всё та же грабительская, колониальная политика, но, конечно, в новом виде, в новом издании, гораздо более тонкая и изощрённая", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент отметил, что всё это открывает для России новые возможности и является стимулом для построения экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным потенциалом.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.