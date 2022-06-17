09:33 17.06.2022 (обновлено: 10:09 17.06.2022)
Греф назвал главный вызов для России
Глава Сбербанка Греф назвал структурную перестройку экономики главным вызовом для России
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф во время бизнес-завтрака "Сбера" на ПМЭФ-2022
Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф во время бизнес-завтрака "Сбера" на ПМЭФ-2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Структурная перестройка экономики России на фоне санкций является главным вызовом для страны, однако экономика уже продемонстрировала невероятную гибкость и способность перестраиваться быстрыми темпами, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Главный вызов - это обеспечить структурную перестройку нашей экономики, то, что не удавалось сделать многие-многие годы. Если посмотреть на структуру экономики, она поменялась за последние 20 лет, но не радикальным образом. Перед нами сейчас стоит огромный вызов в совершенно других макроэкономических предпосылках сделать тот самый трансформационный рывок", - считает Греф, выступая на деловом завтраке Сбербанка "Российская экономика: как построить мост в будущее?" в рамках ПМЭФ.
Греф отметил, что после введения санкций российская экономика демонстрирует невероятную гибкость. "Никто не ожидал, что таким быстрым темпом будет происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию. Происходит это во многом благодаря тому, что российская экономика за эти годы приобрела уникальный опыт и большая ее часть является частной. Только частная инициатива, только огромное количество независимых субъектов может вот так быстро перестраивать свой бизнес, в том числе экспортные потоки", - добавил он.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.
Минэкономразвития РФ ожидает спад ВВП РФ в текущем году на 7,8%. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максима Орешкина: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.