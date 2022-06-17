https://ria.ru/20220617/vyzov-1795986225.html

Греф назвал главный вызов для России

Греф назвал главный вызов для России - РИА Новости, 17.06.2022

Греф назвал главный вызов для России

Структурная перестройка экономики России на фоне санкций является главным вызовом для страны, однако экономика уже продемонстрировала невероятную гибкость и... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:33

2022-06-17T09:33

2022-06-17T10:09

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

герман греф

сбербанк россии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Структурная перестройка экономики России на фоне санкций является главным вызовом для страны, однако экономика уже продемонстрировала невероятную гибкость и способность перестраиваться быстрыми темпами, заявил глава Сбербанка Герман Греф.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны начали вводить масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики - финансовый, промышленность, транспорт, нефтегазовый и технологический сектора."Главный вызов - это обеспечить структурную перестройку нашей экономики, то, что не удавалось сделать многие-многие годы. Если посмотреть на структуру экономики, она поменялась за последние 20 лет, но не радикальным образом. Перед нами сейчас стоит огромный вызов в совершенно других макроэкономических предпосылках сделать тот самый трансформационный рывок", - считает Греф, выступая на деловом завтраке Сбербанка "Российская экономика: как построить мост в будущее?" в рамках ПМЭФ.Греф отметил, что после введения санкций российская экономика демонстрирует невероятную гибкость. "Никто не ожидал, что таким быстрым темпом будет происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию. Происходит это во многом благодаря тому, что российская экономика за эти годы приобрела уникальный опыт и большая ее часть является частной. Только частная инициатива, только огромное количество независимых субъектов может вот так быстро перестраивать свой бизнес, в том числе экспортные потоки", - добавил он.Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.Минэкономразвития РФ ожидает спад ВВП РФ в текущем году на 7,8%. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максима Орешкина: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/bolezn-1795980760.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, герман греф, сбербанк россии, россия