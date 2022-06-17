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ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram

ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram - РИА Новости, 17.06.2022

ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram

ВТБ до конца 2022 года запустит цифровой банк в Telegram, в отдаленной перспективе его функционал будет доведен до полноценного мобильного приложения, рассказал РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:36

2022-06-17T09:36

2022-06-17T09:41

петербургский международный экономический форум — 2022

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санкт-петербург

технологии

втб

telegram (приложение)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ВТБ до конца 2022 года запустит цифровой банк в Telegram, в отдаленной перспективе его функционал будет доведен до полноценного мобильного приложения, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ член правления банка Святослав Островский.По словам Островского, новый цифровой банк будет запущен до конца 2022 года. Он будет создан на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram. Для проведения операции клиенту потребуется пройти авторизацию в мессенджере, введя логин и пароль, как при входе в приложение "ВТБ Онлайн". Затем цифровой помощник ВТБ предложит выбрать необходимую финансовую операцию и провести ее непосредственно в мессенджере.На первом этапе развития сервиса пользователям будут доступны просмотр баланса счетов, информация по продуктам банка, популярные типы переводов и оплаты. "В будущем ВТБ будет добавлять опции в зависимости от пожеланий пользователей, а в отдаленной перспективе – стремиться довести функционал в Telegram до полноценного мобильного приложения", - рассказал Островский.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, санкт-петербург, технологии, втб, telegram (приложение), пмэф