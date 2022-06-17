09:36 17.06.2022 (обновлено: 09:41 17.06.2022)
ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram
ВТБ до конца года запустит цифровой банк в Telegram
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтенд банка "ВТБ" на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд банка "ВТБ" на выставке XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ВТБ до конца 2022 года запустит цифровой банк в Telegram, в отдаленной перспективе его функционал будет доведен до полноценного мобильного приложения, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ член правления банка Святослав Островский.
"Мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты", - сказал он.
По словам Островского, новый цифровой банк будет запущен до конца 2022 года. Он будет создан на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram. Для проведения операции клиенту потребуется пройти авторизацию в мессенджере, введя логин и пароль, как при входе в приложение "ВТБ Онлайн". Затем цифровой помощник ВТБ предложит выбрать необходимую финансовую операцию и провести ее непосредственно в мессенджере.
На первом этапе развития сервиса пользователям будут доступны просмотр баланса счетов, информация по продуктам банка, популярные типы переводов и оплаты. "В будущем ВТБ будет добавлять опции в зависимости от пожеланий пользователей, а в отдаленной перспективе – стремиться довести функционал в Telegram до полноценного мобильного приложения", - рассказал Островский.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.