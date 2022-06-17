https://ria.ru/20220617/vremya-1796216958.html
Путин призвал меняться и чувствовать дыхание времени
Путин призвал меняться и чувствовать дыхание времени - РИА Новости, 17.06.2022
Путин призвал меняться и чувствовать дыхание времени
Президент РФ Владимир Путин призвал меняться, чувствовать дыхание времени и заявил, что Россия вступает в новую эпоху мощной, суверенной страной. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:00
2022-06-17T17:00
2022-06-17T17:34
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
политика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал меняться, чувствовать дыхание времени и заявил, что Россия вступает в новую эпоху мощной, суверенной страной."Очевидно, что правила, содержание нового миропорядка будут задавать именно сильные суверенные государства, кто не двигается по уже намеченной кем-то траектории. Только сильные и суверенные государства могут сказать свое слово в этом миропорядке, нарождающемся вновь, или обречены на то, чтобы стать или остаться бесправной колонией", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ."Необходимо стремиться идти вперед, меняться, чувствовать дыхание времени, и проявлять для этого национальную волю и решимость. Россия входит в наступающую эпоху мощной суверенной страной. Мы обязательно используем новые колоссальные возможности, которые открывает перед нами время, и станем еще сильнее", - подчеркнул глава государства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: Россия входит в новую эпоху мощной и суверенной страной
Путин: Россия входит в новую эпоху мощной и суверенной страной
2022-06-17T17:00
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия
17:00 17.06.2022 (обновлено: 17:34 17.06.2022)
Путин призвал меняться и чувствовать дыхание времени
Президент Путин призвал меняться и чувствовать дыхание времени