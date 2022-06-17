11:32 17.06.2022 (обновлено: 13:24 17.06.2022)
ВОЗ нужны российские эксперты, заявила глава офиса в Москве
Глава офиса ВОЗ Вуйнович: организации нужны российские эксперты, но их не назначают
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович на сессии "Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ" на ПМЭФ-2022
Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович на сессии "Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ" на ПМЭФ-2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения нуждается в квалифицированных экспертах из России, однако их не назначают, заявила глава офиса ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович.
"Я на этой площадке могу сказать - нам нужно больше экспертов из РФ, их не назначают, там есть конкурсы и абсолютно на каждый конкурс я бы хотела видеть хотя бы три или четыре заявления от российских экспертов, которые туда будут попадать", - сказала Вуйнович во время подиумной дискуссии на площадке ПМЭФ.
По ее словам, "тогда мы можем влиять на все эти инструменты, которые ВОЗ как секретариат может предлагать своим государствам-членам, и тогда их практически усваивать, потому что секретариат не может влиять на свои государства-члены, если государства-члены не находятся в нашем штате".
В ходе своего выступления глава российского офиса ВОЗ подчеркнула, что организация должна искать новые пути сотрудничества, а также поблагодарила Россию.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.