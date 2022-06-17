https://ria.ru/20220617/voz-1796032184.html

ВОЗ нужны российские эксперты, заявила глава офиса в Москве

ВОЗ нужны российские эксперты, заявила глава офиса в Москве - РИА Новости, 17.06.2022

ВОЗ нужны российские эксперты, заявила глава офиса в Москве

Всемирная организация здравоохранения нуждается в квалифицированных экспертах из России, однако их не назначают, заявила глава офиса ВОЗ в Российской Федерации... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:32

2022-06-17T11:32

2022-06-17T13:24

петербургский международный экономический форум — 2022

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санкт-петербург

воз

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения нуждается в квалифицированных экспертах из России, однако их не назначают, заявила глава офиса ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович."Я на этой площадке могу сказать - нам нужно больше экспертов из РФ, их не назначают, там есть конкурсы и абсолютно на каждый конкурс я бы хотела видеть хотя бы три или четыре заявления от российских экспертов, которые туда будут попадать", - сказала Вуйнович во время подиумной дискуссии на площадке ПМЭФ.По ее словам, "тогда мы можем влиять на все эти инструменты, которые ВОЗ как секретариат может предлагать своим государствам-членам, и тогда их практически усваивать, потому что секретариат не может влиять на свои государства-члены, если государства-члены не находятся в нашем штате".В ходе своего выступления глава российского офиса ВОЗ подчеркнула, что организация должна искать новые пути сотрудничества, а также поблагодарила Россию.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220527/vznosy-1791014164.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, воз, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире