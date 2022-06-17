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ВОЗ нужны российские эксперты, заявила глава офиса в Москве - РИА Новости, 17.06.2022
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ВОЗ нужны российские эксперты, заявила глава офиса в Москве
ВОЗ нужны российские эксперты, заявила глава офиса в Москве - РИА Новости, 17.06.2022
ВОЗ нужны российские эксперты, заявила глава офиса в Москве
Всемирная организация здравоохранения нуждается в квалифицированных экспертах из России, однако их не назначают, заявила глава офиса ВОЗ в Российской Федерации... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:32
2022-06-17T13:24
петербургский международный экономический форум — 2022
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санкт-петербург
воз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения нуждается в квалифицированных экспертах из России, однако их не назначают, заявила глава офиса ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович."Я на этой площадке могу сказать - нам нужно больше экспертов из РФ, их не назначают, там есть конкурсы и абсолютно на каждый конкурс я бы хотела видеть хотя бы три или четыре заявления от российских экспертов, которые туда будут попадать", - сказала Вуйнович во время подиумной дискуссии на площадке ПМЭФ.По ее словам, "тогда мы можем влиять на все эти инструменты, которые ВОЗ как секретариат может предлагать своим государствам-членам, и тогда их практически усваивать, потому что секретариат не может влиять на свои государства-члены, если государства-члены не находятся в нашем штате".В ходе своего выступления глава российского офиса ВОЗ подчеркнула, что организация должна искать новые пути сотрудничества, а также поблагодарила Россию.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, санкт-петербург, воз, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире
11:32 17.06.2022 (обновлено: 13:24 17.06.2022)
 
ВОЗ нужны российские эксперты, заявила глава офиса в Москве

Глава офиса ВОЗ Вуйнович: организации нужны российские эксперты, но их не назначают

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович на сессии "Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ" на ПМЭФ-2022
Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович на сессии Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович на сессии "Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ" на ПМЭФ-2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения нуждается в квалифицированных экспертах из России, однако их не назначают, заявила глава офиса ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович.
"Я на этой площадке могу сказать - нам нужно больше экспертов из РФ, их не назначают, там есть конкурсы и абсолютно на каждый конкурс я бы хотела видеть хотя бы три или четыре заявления от российских экспертов, которые туда будут попадать", - сказала Вуйнович во время подиумной дискуссии на площадке ПМЭФ.
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По ее словам, "тогда мы можем влиять на все эти инструменты, которые ВОЗ как секретариат может предлагать своим государствам-членам, и тогда их практически усваивать, потому что секретариат не может влиять на свои государства-члены, если государства-члены не находятся в нашем штате".
В ходе своего выступления глава российского офиса ВОЗ подчеркнула, что организация должна искать новые пути сотрудничества, а также поблагодарила Россию.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияСанкт-ПетербургВОЗПетербургский международный экономический форум (фонд)В мире
 
 
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