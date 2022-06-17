https://ria.ru/20220617/vooruzheniya-1796358718.html
Украинский генерал заявил о потере половины тяжелых вооружений
Украинский генерал заявил о потере половины тяжелых вооружений - РИА Новости, 18.06.2022
Украинский генерал заявил о потере половины тяжелых вооружений
ВСУ потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции, заявил украинский генерал Владимир Карпенко... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-17T23:04
2022-06-17T23:04
2022-06-18T04:43
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции, заявил украинский генерал Владимир Карпенко американскому журналу National Defense."Я говорю только о тяжелых вооружениях. Потеряны приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем", — утверждает военный, который командует логистикой сухопутных войск.По информации Министерства обороны России , с начала спецоперации уничтожены 205 украинских самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотника, 342 ЗРК, 3587 танков и других бронемашин, 539 систем РСЗО, 2013 орудий и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автотехники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
23:04 17.06.2022 (обновлено: 04:43 18.06.2022)
Украинский генерал заявил о потере половины тяжелых вооружений
Генерал ВСУ Карпенко заявил о потере Украиной 50% тяжелых вооружений с начала спецоперации
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
ВСУ потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции, заявил
украинский генерал Владимир Карпенко американскому журналу National Defense.
"Я говорю только о тяжелых вооружениях. Потеряны приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем", — утверждает военный, который командует логистикой сухопутных войск.
По информации Министерства обороны России , с начала спецоперации уничтожены 205 украинских самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотника, 342 ЗРК, 3587 танков и других бронемашин, 539 систем РСЗО, 2013 орудий и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автотехники.