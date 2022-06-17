https://ria.ru/20220617/vooruzheniya-1796358718.html

Украинский генерал заявил о потере половины тяжелых вооружений

Украинский генерал заявил о потере половины тяжелых вооружений - РИА Новости, 18.06.2022

Украинский генерал заявил о потере половины тяжелых вооружений

ВСУ потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции, заявил украинский генерал Владимир Карпенко... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-17T23:04

2022-06-17T23:04

2022-06-18T04:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791250898_0:91:3233:1910_1920x0_80_0_0_a3993f3f2ea688448db23d8a3316db40.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции, заявил украинский генерал Владимир Карпенко американскому журналу National Defense."Я говорю только о тяжелых вооружениях. Потеряны приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем", — утверждает военный, который командует логистикой сухопутных войск.По информации Министерства обороны России , с начала спецоперации уничтожены 205 украинских самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотника, 342 ЗРК, 3587 танков и других бронемашин, 539 систем РСЗО, 2013 орудий и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автотехники.

https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины