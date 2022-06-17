Рейтинг@Mail.ru
Украинский генерал заявил о потере половины тяжелых вооружений - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/vooruzheniya-1796358718.html
Украинский генерал заявил о потере половины тяжелых вооружений
Украинский генерал заявил о потере половины тяжелых вооружений - РИА Новости, 18.06.2022
Украинский генерал заявил о потере половины тяжелых вооружений
ВСУ потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции, заявил украинский генерал Владимир Карпенко... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-17T23:04
2022-06-18T04:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791250898_0:91:3233:1910_1920x0_80_0_0_a3993f3f2ea688448db23d8a3316db40.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции, заявил украинский генерал Владимир Карпенко американскому журналу National Defense."Я говорю только о тяжелых вооружениях. Потеряны приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем", — утверждает военный, который командует логистикой сухопутных войск.По информации Министерства обороны России , с начала спецоперации уничтожены 205 украинских самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотника, 342 ЗРК, 3587 танков и других бронемашин, 539 систем РСЗО, 2013 орудий и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автотехники.
https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791250898_502:0:3233:2048_1920x0_80_0_0_a3648e3ace0fa1a3cc82b5b4cdd94680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
23:04 17.06.2022 (обновлено: 04:43 18.06.2022)
 
Украинский генерал заявил о потере половины тяжелых вооружений

Генерал ВСУ Карпенко заявил о потере Украиной 50% тяжелых вооружений с начала спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР
Уничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Уничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции, заявил украинский генерал Владимир Карпенко американскому журналу National Defense.
"Я говорю только о тяжелых вооружениях. Потеряны приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем", — утверждает военный, который командует логистикой сухопутных войск.
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 08:00
"Боятся прикоснуться". Чем западное оружие удивило Киев
По информации Министерства обороны России , с начала спецоперации уничтожены 205 украинских самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотника, 342 ЗРК, 3587 танков и других бронемашин, 539 систем РСЗО, 2013 орудий и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автотехники.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала