https://ria.ru/20220617/vklad-1796124934.html

Силуанов заявил о невыгодности валютных вкладов

Силуанов заявил о невыгодности валютных вкладов - РИА Новости, 17.06.2022

Силуанов заявил о невыгодности валютных вкладов

Валютные вклады для россиян в текущей ситуации не выгодны и по экономике, и по рискам, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:48

2022-06-17T14:48

2022-06-17T16:27

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

антон силуанов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Валютные вклады для россиян в текущей ситуации не выгодны и по экономике, и по рискам, заявил министр финансов Антон Силуанов."Сегодня не выгодно держать валютный вклад ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения рисков, которые есть по таким сбережениям", - сказал Силуанов в интервью телеканалу НТВ в кулуарах ПМЭФ.По его словам, для россиян наиболее предпочтительными являются рублевые вклады. "Доллары токсичны, потому что накладываются санкции на банки, а там вклады как предпринимателей, так и наших граждан. Расчеты проходят жесткие системы проверки в западных банках. Если это долларовые расчеты, зачастую зависают длительное время. Все это создает дискомфорт в использовании этих валют", - отметил министр.Поэтому, как подчеркнул Силуанов, рубли и валюты дружественных стран, если говорить о валютных активах, сегодня пользуются дополнительным спросом. "Поскольку, еще раз повторю, валюты западных стран токсичны", - уточнил он. "Для нас сегодня рубль – это лучшая валюта в наших внешних торговых операциях, и в ближайшее время упор на расчеты в российских рублях и национальных валютах – это наша перспектива", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220603/rezervy-1792615499.html

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санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, санкт-петербург