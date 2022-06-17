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Силуанов заявил о невыгодности валютных вкладов - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/vklad-1796124934.html
Силуанов заявил о невыгодности валютных вкладов
Силуанов заявил о невыгодности валютных вкладов - РИА Новости, 17.06.2022
Силуанов заявил о невыгодности валютных вкладов
Валютные вклады для россиян в текущей ситуации не выгодны и по экономике, и по рискам, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:48
2022-06-17T16:27
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
антон силуанов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Валютные вклады для россиян в текущей ситуации не выгодны и по экономике, и по рискам, заявил министр финансов Антон Силуанов."Сегодня не выгодно держать валютный вклад ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения рисков, которые есть по таким сбережениям", - сказал Силуанов в интервью телеканалу НТВ в кулуарах ПМЭФ.По его словам, для россиян наиболее предпочтительными являются рублевые вклады. "Доллары токсичны, потому что накладываются санкции на банки, а там вклады как предпринимателей, так и наших граждан. Расчеты проходят жесткие системы проверки в западных банках. Если это долларовые расчеты, зачастую зависают длительное время. Все это создает дискомфорт в использовании этих валют", - отметил министр.Поэтому, как подчеркнул Силуанов, рубли и валюты дружественных стран, если говорить о валютных активах, сегодня пользуются дополнительным спросом. "Поскольку, еще раз повторю, валюты западных стран токсичны", - уточнил он. "Для нас сегодня рубль – это лучшая валюта в наших внешних торговых операциях, и в ближайшее время упор на расчеты в российских рублях и национальных валютах – это наша перспектива", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220603/rezervy-1792615499.html
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экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, санкт-петербург
14:48 17.06.2022 (обновлено: 16:27 17.06.2022)
 
Силуанов заявил о невыгодности валютных вкладов

Силуанов: сегодня россиянам невыгодно держать валютный вклад ни с какой точки зрения

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Валютные вклады для россиян в текущей ситуации не выгодны и по экономике, и по рискам, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Сегодня не выгодно держать валютный вклад ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения рисков, которые есть по таким сбережениям", - сказал Силуанов в интервью телеканалу НТВ в кулуарах ПМЭФ.
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По его словам, для россиян наиболее предпочтительными являются рублевые вклады. "Доллары токсичны, потому что накладываются санкции на банки, а там вклады как предпринимателей, так и наших граждан. Расчеты проходят жесткие системы проверки в западных банках. Если это долларовые расчеты, зачастую зависают длительное время. Все это создает дискомфорт в использовании этих валют", - отметил министр.
Поэтому, как подчеркнул Силуанов, рубли и валюты дружественных стран, если говорить о валютных активах, сегодня пользуются дополнительным спросом. "Поскольку, еще раз повторю, валюты западных стран токсичны", - уточнил он. "Для нас сегодня рубль – это лучшая валюта в наших внешних торговых операциях, и в ближайшее время упор на расчеты в российских рублях и национальных валютах – это наша перспектива", - заключил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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