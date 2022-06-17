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Слуцкий прокомментировал введение Украиной визового режима для россиян - РИА Новости, 17.06.2022
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Слуцкий прокомментировал введение Украиной визового режима для россиян
Слуцкий прокомментировал введение Украиной визового режима для россиян - РИА Новости, 17.06.2022
Слуцкий прокомментировал введение Украиной визового режима для россиян
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости введение Украиной визового режима для граждан РФ, заявил, что России РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:55
2022-06-17T15:25
леонид слуцкий (политик)
украина
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
госдума рф
лдпр
в мире
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости введение Украиной визового режима для граждан РФ, заявил, что России незачем симметрично реагировать на провокацию.Правительство Украины официально одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля."Там масса наших родственников, там масса близких нам людей которые нуждаются в нашей поддержке. Зачем же нам симметрично реагировать на провокацию?" - сказал Слуцкий РИА Новости на полях ПМЭФ.
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украина
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леонид слуцкий (политик), украина, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, лдпр, в мире, санкт-петербург
14:55 17.06.2022 (обновлено: 15:25 17.06.2022)
 
Слуцкий прокомментировал введение Украиной визового режима для россиян

Слуцкий: незачем симметрично реагировать на введение Украиной визового режима для россиян

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости введение Украиной визового режима для граждан РФ, заявил, что России незачем симметрично реагировать на провокацию.
Правительство Украины официально одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля.
"Там масса наших родственников, там масса близких нам людей которые нуждаются в нашей поддержке. Зачем же нам симметрично реагировать на провокацию?" - сказал Слуцкий РИА Новости на полях ПМЭФ.
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Леонид Слуцкий (политик)УкраинаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Госдума РФЛДПРВ миреСанкт-Петербург
 
 
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