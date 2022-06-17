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Слуцкий прокомментировал введение Украиной визового режима для россиян
Слуцкий прокомментировал введение Украиной визового режима для россиян - РИА Новости, 17.06.2022
Слуцкий прокомментировал введение Украиной визового режима для россиян
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости введение Украиной визового режима для граждан РФ, заявил, что России РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:55
2022-06-17T14:55
2022-06-17T15:25
леонид слуцкий (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости введение Украиной визового режима для граждан РФ, заявил, что России незачем симметрично реагировать на провокацию.Правительство Украины официально одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля."Там масса наших родственников, там масса близких нам людей которые нуждаются в нашей поддержке. Зачем же нам симметрично реагировать на провокацию?" - сказал Слуцкий РИА Новости на полях ПМЭФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), украина, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, лдпр, в мире, санкт-петербург
14:55 17.06.2022 (обновлено: 15:25 17.06.2022)
Слуцкий прокомментировал введение Украиной визового режима для россиян
Слуцкий: незачем симметрично реагировать на введение Украиной визового режима для россиян