https://ria.ru/20220617/vizy-1796128137.html

Слуцкий прокомментировал введение Украиной визового режима для россиян

Слуцкий прокомментировал введение Украиной визового режима для россиян - РИА Новости, 17.06.2022

Слуцкий прокомментировал введение Украиной визового режима для россиян

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости введение Украиной визового режима для граждан РФ, заявил, что России РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:55

2022-06-17T14:55

2022-06-17T15:25

леонид слуцкий (политик)

украина

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

госдума рф

лдпр

в мире

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dea75ff8d1b749289f80ae8ecb62202.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости введение Украиной визового режима для граждан РФ, заявил, что России незачем симметрично реагировать на провокацию.Правительство Украины официально одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля."Там масса наших родственников, там масса близких нам людей которые нуждаются в нашей поддержке. Зачем же нам симметрично реагировать на провокацию?" - сказал Слуцкий РИА Новости на полях ПМЭФ.

https://ria.ru/20220617/vizy-1796126969.html

украина

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

леонид слуцкий (политик), украина, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, лдпр, в мире, санкт-петербург