Путин ответил на вопрос о "красных линиях" на Украине
Путин заявил, что решение о "красных линиях" остается за руководством противника
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВыступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о "красных линиях" и ударах по центрам принятия решений заявил, что оставит свое мнение при себе, так как это сфера, которая должна остаться на решение военно-политического руководства.
"Ну а что касается вот этих "красных линий", это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и которые вы упомянули. Но все-таки это та сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства. И те люди, которые заслуживают соответствующие действия такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя, прежде всего, сделать вывод, с чем они могут столкнуться, переходя вот эти линии и черту", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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