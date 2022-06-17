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Путин ответил на вопрос о "красных линиях" на Украине - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796338609.html
Путин ответил на вопрос о "красных линиях" на Украине
Путин ответил на вопрос о "красных линиях" на Украине - РИА Новости, 17.06.2022
Путин ответил на вопрос о "красных линиях" на Украине
Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о "красных линиях" и ударах по центрам принятия решений заявил, что оставит свое мнение при себе, так как это... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T20:55
2022-06-17T20:55
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
владимир путин
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о "красных линиях" и ударах по центрам принятия решений заявил, что оставит свое мнение при себе, так как это сфера, которая должна остаться на решение военно-политического руководства."Ну а что касается вот этих "красных линий", это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и которые вы упомянули. Но все-таки это та сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства. И те люди, которые заслуживают соответствующие действия такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя, прежде всего, сделать вывод, с чем они могут столкнуться, переходя вот эти линии и черту", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, владимир путин, украина
20:55 17.06.2022
 
Путин ответил на вопрос о "красных линиях" на Украине

Путин заявил, что решение о "красных линиях" остается за руководством противника

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВыступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о "красных линиях" и ударах по центрам принятия решений заявил, что оставит свое мнение при себе, так как это сфера, которая должна остаться на решение военно-политического руководства.
"Ну а что касается вот этих "красных линий", это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и которые вы упомянули. Но все-таки это та сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства. И те люди, которые заслуживают соответствующие действия такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя, прежде всего, сделать вывод, с чем они могут столкнуться, переходя вот эти линии и черту", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 12:47
Зеленский готов уступить территории Украины, заявил Кива
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургВладимир ПутинУкраина
 
 
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