https://ria.ru/20220617/ukraina-1796338609.html

Путин ответил на вопрос о "красных линиях" на Украине

Путин ответил на вопрос о "красных линиях" на Украине - РИА Новости, 17.06.2022

Путин ответил на вопрос о "красных линиях" на Украине

Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о "красных линиях" и ударах по центрам принятия решений заявил, что оставит свое мнение при себе, так как это... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:55

2022-06-17T20:55

2022-06-17T20:55

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

владимир путин

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о "красных линиях" и ударах по центрам принятия решений заявил, что оставит свое мнение при себе, так как это сфера, которая должна остаться на решение военно-политического руководства."Ну а что касается вот этих "красных линий", это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и которые вы упомянули. Но все-таки это та сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства. И те люди, которые заслуживают соответствующие действия такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя, прежде всего, сделать вывод, с чем они могут столкнуться, переходя вот эти линии и черту", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795725250.html

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санкт-петербург, владимир путин, украина