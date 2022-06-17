18:46 17.06.2022 (обновлено: 19:02 17.06.2022)
Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в ЕС
Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в ЕС со своей экономикой
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в Европейский союз (ЕС), учитывая плачевную экономику государства.
"Я с трудом представляю, как будет происходить вступление Украины в Европейский союз, поскольку там очень строгие требования. Экономика Украины находится в плачевном состоянии, видимо, там есть какая-то специальная программа – льготная программа – для Украины", - сказал Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
При этом он считает, что возможное вступление Украины в Европейский союз не принесет ущерба Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Считаю, что возможное вступление Украины в Европейский союз какого-либо ущерба Евразийскому экономическому союзу вряд ли принесет", - сказал Токаев.
В пятницу коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление Евросоюз, а вопрос о его предоставлении Грузии пока отложить. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации ЕК.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.