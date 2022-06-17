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Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796285665.html
Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в ЕС
Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в ЕС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в Европейский союз (ЕС), учитывая плачевную экономику... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:46
2022-06-17T19:02
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
украина
евросоюз
казахстан
касым-жомарт токаев
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в Европейский союз (ЕС), учитывая плачевную экономику государства."Я с трудом представляю, как будет происходить вступление Украины в Европейский союз, поскольку там очень строгие требования. Экономика Украины находится в плачевном состоянии, видимо, там есть какая-то специальная программа – льготная программа – для Украины", - сказал Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.При этом он считает, что возможное вступление Украины в Европейский союз не принесет ущерба Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Считаю, что возможное вступление Украины в Европейский союз какого-либо ущерба Евразийскому экономическому союзу вряд ли принесет", - сказал Токаев.В пятницу коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление Евросоюз, а вопрос о его предоставлении Грузии пока отложить. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации ЕК.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796108942.html
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в мире, украина, евросоюз, казахстан, касым-жомарт токаев, петербургский международный экономический форум (фонд)
18:46 17.06.2022 (обновлено: 19:02 17.06.2022)
 
Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в ЕС

Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в ЕС со своей экономикой

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в Европейский союз (ЕС), учитывая плачевную экономику государства.
"Я с трудом представляю, как будет происходить вступление Украины в Европейский союз, поскольку там очень строгие требования. Экономика Украины находится в плачевном состоянии, видимо, там есть какая-то специальная программа – льготная программа – для Украины", - сказал Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
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При этом он считает, что возможное вступление Украины в Европейский союз не принесет ущерба Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Считаю, что возможное вступление Украины в Европейский союз какого-либо ущерба Евразийскому экономическому союзу вряд ли принесет", - сказал Токаев.
В пятницу коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление Евросоюз, а вопрос о его предоставлении Грузии пока отложить. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации ЕК.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022В миреУкраинаЕвросоюзКазахстанКасым-Жомарт ТокаевПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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