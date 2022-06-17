https://ria.ru/20220617/ukraina-1796285665.html

Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в ЕС

Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022

Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в ЕС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в Европейский союз (ЕС), учитывая плачевную экономику... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:46

2022-06-17T18:46

2022-06-17T19:02

петербургский международный экономический форум — 2022

в мире

украина

евросоюз

казахстан

касым-жомарт токаев

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не представляет, как Украина будет вступать в Европейский союз (ЕС), учитывая плачевную экономику государства."Я с трудом представляю, как будет происходить вступление Украины в Европейский союз, поскольку там очень строгие требования. Экономика Украины находится в плачевном состоянии, видимо, там есть какая-то специальная программа – льготная программа – для Украины", - сказал Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.При этом он считает, что возможное вступление Украины в Европейский союз не принесет ущерба Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Считаю, что возможное вступление Украины в Европейский союз какого-либо ущерба Евразийскому экономическому союзу вряд ли принесет", - сказал Токаев.В пятницу коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление Евросоюз, а вопрос о его предоставлении Грузии пока отложить. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации ЕК.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796108942.html

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

украина

казахстан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, казахстан, касым-жомарт токаев, петербургский международный экономический форум (фонд)