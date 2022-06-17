https://ria.ru/20220617/ukraina-1796278141.html

На Украине начали создавать антироссийский плацдарм, заявил Путин

На Украине начали создавать антироссийский плацдарм, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

На Украине начали создавать антироссийский плацдарм, заявил Путин

Президент России Владимир Путин считает, что на Украине начали создавать антироссийский плацдарм, а РФ "даже в голову не приходит" создавать антиамериканский... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:30

2022-06-17T18:30

2022-06-17T19:01

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владимир путин

украина

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что на Украине начали создавать антироссийский плацдарм, а РФ "даже в голову не приходит" создавать антиамериканский плацдарм рядом с США."Начали создавать на Украине антироссийский плацдарм. Попробуйте, мы начнём создавать антиамериканский плацдарм где-нибудь на границе с Соединёнными Штатами в Мексике. Понимаете, что будет. Почему-то даже в голову не приходит, что-то подобное делать в Америке. Мы в своё время даже убрали военные базы с Кубы. Никто на это смотреть не хочет", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Путин отметил, что подобное пренебрежительное отношение из-за "мнимого величия", которое возникло после распада Советского Союза.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796289872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, украина, петербургский международный экономический форум (фонд), россия