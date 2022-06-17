18:30 17.06.2022 (обновлено: 19:01 17.06.2022)
На Украине начали создавать антироссийский плацдарм, заявил Путин
Президент Путин заявил, что на Украине начали создавать антироссийский плацдарм
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что на Украине начали создавать антироссийский плацдарм, а РФ "даже в голову не приходит" создавать антиамериканский плацдарм рядом с США.
"Начали создавать на Украине антироссийский плацдарм. Попробуйте, мы начнём создавать антиамериканский плацдарм где-нибудь на границе с Соединёнными Штатами в Мексике. Понимаете, что будет. Почему-то даже в голову не приходит, что-то подобное делать в Америке. Мы в своё время даже убрали военные базы с Кубы. Никто на это смотреть не хочет", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Путин отметил, что подобное пренебрежительное отношение из-за "мнимого величия", которое возникло после распада Советского Союза.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.