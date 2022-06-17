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На Украине начали создавать антироссийский плацдарм, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796278141.html
На Украине начали создавать антироссийский плацдарм, заявил Путин
На Украине начали создавать антироссийский плацдарм, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
На Украине начали создавать антироссийский плацдарм, заявил Путин
Президент России Владимир Путин считает, что на Украине начали создавать антироссийский плацдарм, а РФ "даже в голову не приходит" создавать антиамериканский... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:30
2022-06-17T19:01
в мире
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
украина
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что на Украине начали создавать антироссийский плацдарм, а РФ "даже в голову не приходит" создавать антиамериканский плацдарм рядом с США."Начали создавать на Украине антироссийский плацдарм. Попробуйте, мы начнём создавать антиамериканский плацдарм где-нибудь на границе с Соединёнными Штатами в Мексике. Понимаете, что будет. Почему-то даже в голову не приходит, что-то подобное делать в Америке. Мы в своё время даже убрали военные базы с Кубы. Никто на это смотреть не хочет", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Путин отметил, что подобное пренебрежительное отношение из-за "мнимого величия", которое возникло после распада Советского Союза.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796289872.html
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в мире, владимир путин, украина, петербургский международный экономический форум (фонд), россия
18:30 17.06.2022 (обновлено: 19:01 17.06.2022)
 
На Украине начали создавать антироссийский плацдарм, заявил Путин

Президент Путин заявил, что на Украине начали создавать антироссийский плацдарм

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что на Украине начали создавать антироссийский плацдарм, а РФ "даже в голову не приходит" создавать антиамериканский плацдарм рядом с США.
"Начали создавать на Украине антироссийский плацдарм. Попробуйте, мы начнём создавать антиамериканский плацдарм где-нибудь на границе с Соединёнными Штатами в Мексике. Понимаете, что будет. Почему-то даже в голову не приходит, что-то подобное делать в Америке. Мы в своё время даже убрали военные базы с Кубы. Никто на это смотреть не хочет", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Путин: Западу от Украины нужны только лес, пшеница и кукуруза - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Путин рассказал об отношении Запада к Украине
Путин отметил, что подобное пренебрежительное отношение из-за "мнимого величия", которое возникло после распада Советского Союза.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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Петербургский международный экономический форум — 2022В миреВладимир ПутинУкраинаПетербургский международный экономический форум (фонд)Россия
 
 
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