https://ria.ru/20220617/ugrozy-1796191198.html
Европа и США угрожают всем, кто продолжает работать с Россией, заявил Путин
Европа и США угрожают всем, кто продолжает работать с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Европа и США угрожают всем, кто продолжает работать с Россией, заявил Путин
Все, кто продолжает работать с Россией, подвергаются давлению США и Европы, доходит до прямых угроз, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:24
2022-06-17T16:24
2022-06-17T16:43
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
европа
россия
сша
в мире
санкции в отношении россии
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796181075_551:448:3396:2048_1920x0_80_0_0_5dde4884ea8f1c401cc0d40ef1947e77.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Все, кто продолжает работать с Россией, подвергаются давлению США и Европы, доходит до прямых угроз, заявил президент России Владимир Путин."Не скажу ничего нового, если напомню, что все, кто хочет продолжать и работает с Россией, подвергается неприкрытому давлению со стороны Соединённых Штатов и Европы. Порой даже доходят до прямых угроз, однако такой шантаж мало что значит, когда речь идёт о странах, во главе которых стоят настоящие лидеры, которые чётко понимают, где чужие, а где национальные, собственные интересы" , - сказал он, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html
европа
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796181075_573:474:2672:2048_1920x0_80_0_0_d82d8c658d0bc55a711d70167deead75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, европа, россия, сша, в мире, санкции в отношении россии, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:24 17.06.2022 (обновлено: 16:43 17.06.2022)
Европа и США угрожают всем, кто продолжает работать с Россией, заявил Путин
Путин: все, кто продолжает работать с Россией, подвергаются давлению вплоть до угроз