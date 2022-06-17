https://ria.ru/20220617/ugrozy-1796191198.html

Европа и США угрожают всем, кто продолжает работать с Россией, заявил Путин

Европа и США угрожают всем, кто продолжает работать с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Европа и США угрожают всем, кто продолжает работать с Россией, заявил Путин

Все, кто продолжает работать с Россией, подвергаются давлению США и Европы, доходит до прямых угроз, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:24

2022-06-17T16:24

2022-06-17T16:43

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

европа

россия

сша

в мире

санкции в отношении россии

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Все, кто продолжает работать с Россией, подвергаются давлению США и Европы, доходит до прямых угроз, заявил президент России Владимир Путин."Не скажу ничего нового, если напомню, что все, кто хочет продолжать и работает с Россией, подвергается неприкрытому давлению со стороны Соединённых Штатов и Европы. Порой даже доходят до прямых угроз, однако такой шантаж мало что значит, когда речь идёт о странах, во главе которых стоят настоящие лидеры, которые чётко понимают, где чужие, а где национальные, собственные интересы" , - сказал он, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

европа

россия

сша

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, европа, россия, сша, в мире, санкции в отношении россии, петербургский международный экономический форум (фонд)