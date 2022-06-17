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Европа и США угрожают всем, кто продолжает работать с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ugrozy-1796191198.html
Европа и США угрожают всем, кто продолжает работать с Россией, заявил Путин
Европа и США угрожают всем, кто продолжает работать с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Европа и США угрожают всем, кто продолжает работать с Россией, заявил Путин
Все, кто продолжает работать с Россией, подвергаются давлению США и Европы, доходит до прямых угроз, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:24
2022-06-17T16:43
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
европа
россия
сша
в мире
санкции в отношении россии
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Все, кто продолжает работать с Россией, подвергаются давлению США и Европы, доходит до прямых угроз, заявил президент России Владимир Путин."Не скажу ничего нового, если напомню, что все, кто хочет продолжать и работает с Россией, подвергается неприкрытому давлению со стороны Соединённых Штатов и Европы. Порой даже доходят до прямых угроз, однако такой шантаж мало что значит, когда речь идёт о странах, во главе которых стоят настоящие лидеры, которые чётко понимают, где чужие, а где национальные, собственные интересы" , - сказал он, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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владимир путин, европа, россия, сша, в мире, санкции в отношении россии, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:24 17.06.2022 (обновлено: 16:43 17.06.2022)
 
Европа и США угрожают всем, кто продолжает работать с Россией, заявил Путин

Путин: все, кто продолжает работать с Россией, подвергаются давлению вплоть до угроз

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Все, кто продолжает работать с Россией, подвергаются давлению США и Европы, доходит до прямых угроз, заявил президент России Владимир Путин.
"Не скажу ничего нового, если напомню, что все, кто хочет продолжать и работает с Россией, подвергается неприкрытому давлению со стороны Соединённых Штатов и Европы. Порой даже доходят до прямых угроз, однако такой шантаж мало что значит, когда речь идёт о странах, во главе которых стоят настоящие лидеры, которые чётко понимают, где чужие, а где национальные, собственные интересы" , - сказал он, выступая на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 08:00
Америка кричит, Путин и Си слушают друг друга
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинЕвропаРоссияСШАВ миреСанкции в отношении РоссииПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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