https://ria.ru/20220617/tseny-1796184237.html

Рост цен на энергоносители в Европе начался до спецоперации, заявил Путин

Рост цен на энергоносители в Европе начался до спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Рост цен на энергоносители в Европе начался до спецоперации, заявил Путин

РФ ни при чем в росте цен на энергоносители в Европе, он начался задолго до спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:15

2022-06-17T16:15

2022-06-17T16:44

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

европа

петербургский международный экономический форум (фонд)

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донбасс

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. РФ ни при чем в росте цен на энергоносители в Европе, он начался задолго до спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин."Этот рост (цен на энергоносители в Европе - ред.) наблюдается с третьего квартала, повторюсь вновь, - задолго до начала нашей операции на Донбассе. Мы здесь совершенно ни при чем. Сами натворили, цены взлетели до небес", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/tseny-1796180181.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, европа, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, экономика, донбасс, санкт-петербург