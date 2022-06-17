https://ria.ru/20220617/tseny-1796184237.html
Рост цен на энергоносители в Европе начался до спецоперации, заявил Путин
Рост цен на энергоносители в Европе начался до спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Рост цен на энергоносители в Европе начался до спецоперации, заявил Путин
РФ ни при чем в росте цен на энергоносители в Европе, он начался задолго до спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:15
2022-06-17T16:15
2022-06-17T16:44
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
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европа
петербургский международный экономический форум (фонд)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. РФ ни при чем в росте цен на энергоносители в Европе, он начался задолго до спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин."Этот рост (цен на энергоносители в Европе - ред.) наблюдается с третьего квартала, повторюсь вновь, - задолго до начала нашей операции на Донбассе. Мы здесь совершенно ни при чем. Сами натворили, цены взлетели до небес", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, европа, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, экономика, донбасс, санкт-петербург
16:15 17.06.2022 (обновлено: 16:44 17.06.2022)
Рост цен на энергоносители в Европе начался до спецоперации, заявил Путин
Путин: рост цен на энергоносители в Европе начался до спецоперации, Россия тут ни при чем