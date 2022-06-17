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Кехман: иностранных артистов Михайловского театра принуждали уезжать - РИА Новости, 17.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220617/theater-1796062431.html
Кехман: иностранных артистов Михайловского театра принуждали уезжать
Кехман: иностранных артистов Михайловского театра принуждали уезжать - РИА Новости, 17.06.2022
Кехман: иностранных артистов Михайловского театра принуждали уезжать
Иностранных артистов Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета принуждали уезжать из РФ. Но они вернулись обратно, заявил художественный... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:14
2022-06-17T13:14
культура
новости культуры
санкт-петербург
михайловский театр
новосибирский театр оперы и балета
петербургский международный экономический форум (фонд)
театр
владимир кехман
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Иностранных артистов Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета принуждали уезжать из РФ. Но они вернулись обратно, заявил художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман в ходе дискуссии "Креативные индустрии: как не потеряться в мире будущего?" на ПМЭФ.Он отметил, что в Михайловском театре работает 27 иностранных артистов, а также более 18 — в Новосибирском театре оперы и балета."Украинцы даже не уезжали, они остались. В моем понимании, все зависит от personality (личности, — Прим. ред.) человека", — добавил худрук.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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новости культуры, санкт-петербург, михайловский театр, новосибирский театр оперы и балета, петербургский международный экономический форум (фонд), театр, владимир кехман
13:14 17.06.2022
 
Кехман: иностранных артистов Михайловского театра принуждали уезжать

Худрук Кехман: иностранных артистов Михайловского театра принуждали уезжать из России

© Фото : A.SavinЗдание Михайловского театра
Здание Михайловского театра - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : A.Savin
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Иностранных артистов Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета принуждали уезжать из РФ. Но они вернулись обратно, заявил художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман в ходе дискуссии "Креативные индустрии: как не потеряться в мире будущего?" на ПМЭФ.
"Иностранцы, безусловно, испугались сначала. Их вызвали во все консульства и потребовали, чтобы они все уехали. Они приехали к себе, побыли там пару-тройку недель, работы нет, и они вернулись к нам", — говорит Кехман.
Он отметил, что в Михайловском театре работает 27 иностранных артистов, а также более 18 — в Новосибирском театре оперы и балета.
"Украинцы даже не уезжали, они остались. В моем понимании, все зависит от personality (личности, — Прим. ред.) человека", — добавил худрук.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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КультураНовости культурыСанкт-ПетербургМихайловский театрНовосибирский театр оперы и балетаПетербургский международный экономический форум (фонд)ТеатрВладимир Кехман
 
 
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