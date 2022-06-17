https://ria.ru/20220617/theater-1796062431.html

Кехман: иностранных артистов Михайловского театра принуждали уезжать

Кехман: иностранных артистов Михайловского театра принуждали уезжать - РИА Новости, 17.06.2022

Кехман: иностранных артистов Михайловского театра принуждали уезжать

Иностранных артистов Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета принуждали уезжать из РФ. Но они вернулись обратно, заявил художественный... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:14

2022-06-17T13:14

2022-06-17T13:14

культура

новости культуры

санкт-петербург

михайловский театр

новосибирский театр оперы и балета

петербургский международный экономический форум (фонд)

театр

владимир кехман

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Иностранных артистов Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета принуждали уезжать из РФ. Но они вернулись обратно, заявил художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман в ходе дискуссии "Креативные индустрии: как не потеряться в мире будущего?" на ПМЭФ.Он отметил, что в Михайловском театре работает 27 иностранных артистов, а также более 18 — в Новосибирском театре оперы и балета."Украинцы даже не уезжали, они остались. В моем понимании, все зависит от personality (личности, — Прим. ред.) человека", — добавил худрук.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, санкт-петербург, михайловский театр, новосибирский театр оперы и балета, петербургский международный экономический форум (фонд), театр, владимир кехман