https://ria.ru/20220617/testirovanie-1795975520.html

Тестирование на оспу обезьян доступно во всех регионах России

Тестирование на оспу обезьян доступно во всех регионах России - РИА Новости, 17.06.2022

Тестирование на оспу обезьян доступно во всех регионах России

Тестирование на оспу обезьян доступно в каждом регионе России, проверять стараются каждый подозрительный случай, но положительных находок пока нет, заявила в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:46

2022-06-17T08:46

2022-06-17T08:46

петербургский международный экономический форум — 2022

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

оспа обезьян

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Тестирование на оспу обезьян доступно в каждом регионе России, проверять стараются каждый подозрительный случай, но положительных находок пока нет, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас идет тестирование, оно доступно в каждом регионе, но только через медицинские учреждения. Никакого анонимного тестирования или какого-либо другого на сегодняшний день в России нет", - сказала Попова.Она пояснила, что в каждом регионе России пациент может обратить внимание доктора на возможное инфицирование и протестироваться. Тесты делают в лабораториях Роспотребнадзора, пока положительных результатов нет, уточнила Попова."Подозрения всегда есть, и каждый непонятный случай с высыпаниями мы стараемся протестировать на оспу обезьян. Сегодня все результаты, которые у нас есть, отрицательные", - отметила она.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, оспа обезьян