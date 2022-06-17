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Тестирование на оспу обезьян доступно во всех регионах России - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/testirovanie-1795975520.html
Тестирование на оспу обезьян доступно во всех регионах России
Тестирование на оспу обезьян доступно во всех регионах России - РИА Новости, 17.06.2022
Тестирование на оспу обезьян доступно во всех регионах России
Тестирование на оспу обезьян доступно в каждом регионе России, проверять стараются каждый подозрительный случай, но положительных находок пока нет, заявила в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:46
2022-06-17T08:46
петербургский международный экономический форум — 2022
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
оспа обезьян
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Тестирование на оспу обезьян доступно в каждом регионе России, проверять стараются каждый подозрительный случай, но положительных находок пока нет, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас идет тестирование, оно доступно в каждом регионе, но только через медицинские учреждения. Никакого анонимного тестирования или какого-либо другого на сегодняшний день в России нет", - сказала Попова.Она пояснила, что в каждом регионе России пациент может обратить внимание доктора на возможное инфицирование и протестироваться. Тесты делают в лабораториях Роспотребнадзора, пока положительных результатов нет, уточнила Попова."Подозрения всегда есть, и каждый непонятный случай с высыпаниями мы стараемся протестировать на оспу обезьян. Сегодня все результаты, которые у нас есть, отрицательные", - отметила она.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, оспа обезьян
08:46 17.06.2022
 
Тестирование на оспу обезьян доступно во всех регионах России

Глава Роспотребнадзора Попова: тестирование на оспу обезьян доступно во всех регионах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник лаборатории. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Тестирование на оспу обезьян доступно в каждом регионе России, проверять стараются каждый подозрительный случай, но положительных находок пока нет, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас идет тестирование, оно доступно в каждом регионе, но только через медицинские учреждения. Никакого анонимного тестирования или какого-либо другого на сегодняшний день в России нет", - сказала Попова.
Она пояснила, что в каждом регионе России пациент может обратить внимание доктора на возможное инфицирование и протестироваться. Тесты делают в лабораториях Роспотребнадзора, пока положительных результатов нет, уточнила Попова.
"Подозрения всегда есть, и каждый непонятный случай с высыпаниями мы стараемся протестировать на оспу обезьян. Сегодня все результаты, которые у нас есть, отрицательные", - отметила она.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
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Петербургский международный экономический форум — 2022Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоОспа обезьян
 
 
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