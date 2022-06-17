https://ria.ru/20220617/terakty-1796064067.html

Члена ИГ* приговорили к пожизненному заключению за попытку теракта у Кремля

Члена ИГ* приговорили к пожизненному заключению за попытку теракта у Кремля - РИА Новости, 17.06.2022

Члена ИГ* приговорили к пожизненному заключению за попытку теракта у Кремля

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку заключения Тоджиддина Назарова за попытку организовать теракты рядом с Кремлем и зданиями... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:36

2022-06-17T12:36

2022-06-17T12:36

происшествия

исламское государство

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку заключения Тоджиддина Назарова за попытку организовать теракты рядом с Кремлем и зданиями российских силовых ведомств в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - огласил решение судья.Первые 8 лет Назаров должен провести в тюрьме. Также суд назначил ему штраф в 1,5 миллиона рублей.Назарова обвиняют в 23 преступлениях террористической направленности с 2014 по 2020 годы.По версии следствия, он полетел в Сирию в 2014 году, где взял псевдоним Абу Усама Нараки и вступил в террористическую организацию "Исламское государство"*. Он стал записывать проповеди и видео для YouTube, в которых пропагандировал "борьбу с неверными", отмечает следствие.В Сирии в августе 2016 года Назаров создал террористическое сообщество, с помощью которого планировал теракт в Новосибирске, а также теракты на транспорте в Москве. Обвинение заявляет, что в июне 2017 года в Петербурге Назаров предоставил взрывчатые вещества для подрыва железнодорожных цистерн, но преступление до конца не довел из-за задержания исполнителей.По данным следствия, в августе того же года он собирался провести террористические акты в торговых центрах Москвы, но ФСБ пресекла их. Тогда же он изготовил взрывчатое устройство.В октябре 2017 года он планировал провести теракты у Кремля, на Старой площади, на улице Знаменка у комплекса зданий Минобороны, около зданий Минюста и ФСБ, отмечает следствие.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220617/okhrannik-1795998383.html

https://ria.ru/20220513/proisshestvie-1788306038.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, исламское государство, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)