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Члена ИГ* приговорили к пожизненному заключению за попытку теракта у Кремля - РИА Новости, 17.06.2022
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Члена ИГ* приговорили к пожизненному заключению за попытку теракта у Кремля
Члена ИГ* приговорили к пожизненному заключению за попытку теракта у Кремля - РИА Новости, 17.06.2022
Члена ИГ* приговорили к пожизненному заключению за попытку теракта у Кремля
Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку заключения Тоджиддина Назарова за попытку организовать теракты рядом с Кремлем и зданиями... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:36
2022-06-17T12:36
происшествия
исламское государство
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку заключения Тоджиддина Назарова за попытку организовать теракты рядом с Кремлем и зданиями российских силовых ведомств в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - огласил решение судья.Первые 8 лет Назаров должен провести в тюрьме. Также суд назначил ему штраф в 1,5 миллиона рублей.Назарова обвиняют в 23 преступлениях террористической направленности с 2014 по 2020 годы.По версии следствия, он полетел в Сирию в 2014 году, где взял псевдоним Абу Усама Нараки и вступил в террористическую организацию "Исламское государство"*. Он стал записывать проповеди и видео для YouTube, в которых пропагандировал "борьбу с неверными", отмечает следствие.В Сирии в августе 2016 года Назаров создал террористическое сообщество, с помощью которого планировал теракт в Новосибирске, а также теракты на транспорте в Москве. Обвинение заявляет, что в июне 2017 года в Петербурге Назаров предоставил взрывчатые вещества для подрыва железнодорожных цистерн, но преступление до конца не довел из-за задержания исполнителей.По данным следствия, в августе того же года он собирался провести террористические акты в торговых центрах Москвы, но ФСБ пресекла их. Тогда же он изготовил взрывчатое устройство.В октябре 2017 года он планировал провести теракты у Кремля, на Старой площади, на улице Знаменка у комплекса зданий Минобороны, около зданий Минюста и ФСБ, отмечает следствие.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220617/okhrannik-1795998383.html
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происшествия, исламское государство, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
12:36 17.06.2022
 
Члена ИГ* приговорили к пожизненному заключению за попытку теракта у Кремля

Члену ИГ* дали пожизненное за попытки терактов у Кремля и зданий силовых ведомств

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку заключения Тоджиддина Назарова за попытку организовать теракты рядом с Кремлем и зданиями российских силовых ведомств в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - огласил решение судья.
Первые 8 лет Назаров должен провести в тюрьме. Также суд назначил ему штраф в 1,5 миллиона рублей.
Назарова обвиняют в 23 преступлениях террористической направленности с 2014 по 2020 годы.
Кадры задержания личного охранника организатора энергоблокады Крыма
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ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма
По версии следствия, он полетел в Сирию в 2014 году, где взял псевдоним Абу Усама Нараки и вступил в террористическую организацию "Исламское государство"*. Он стал записывать проповеди и видео для YouTube, в которых пропагандировал "борьбу с неверными", отмечает следствие.
В Сирии в августе 2016 года Назаров создал террористическое сообщество, с помощью которого планировал теракт в Новосибирске, а также теракты на транспорте в Москве. Обвинение заявляет, что в июне 2017 года в Петербурге Назаров предоставил взрывчатые вещества для подрыва железнодорожных цистерн, но преступление до конца не довел из-за задержания исполнителей.
По данным следствия, в августе того же года он собирался провести террористические акты в торговых центрах Москвы, но ФСБ пресекла их. Тогда же он изготовил взрывчатое устройство.
В октябре 2017 года он планировал провести теракты у Кремля, на Старой площади, на улице Знаменка у комплекса зданий Минобороны, около зданий Минюста и ФСБ, отмечает следствие.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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