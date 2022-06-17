https://ria.ru/20220617/teploseti-1796110874.html
"Т Плюс" займется обновлением тепловых сетей и станций Кировской области
"Т Плюс" займется обновлением тепловых сетей и станций Кировской области - РИА Новости, 17.06.2022
"Т Плюс" займется обновлением тепловых сетей и станций Кировской области
"Т Плюс" и правительство Кировской области в рамках ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве, на основании которого компания направит 1,3 миллиарда рублей на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:16
2022-06-17T14:16
2022-06-17T14:16
пмэф-2022
кировская область
т плюс
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796108397_0:19:700:414_1920x0_80_0_0_95000a35d52b4e0f68dbceae01c505cf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "Т Плюс" и правительство Кировской области в рамках ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве, на основании которого компания направит 1,3 миллиарда рублей на обновление тепловых сетей и станций региона, сообщила компания."ПАО "Т Плюс" и правительство Кировской области в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве... "Т Плюс" направит 1,3 миллиарда рублей в обновление тепловых сетей и станций", - говорится в сообщении.Там же отмечается, что стороны договорись о совместной работе по повышению надежности теплоснабжения жителей Кировской области и качественной подготовке инфраструктуры к зиме. Также компания выразила готовность обеспечить потребность региона в запасах угля."Вместе с регионом мы реализуем стратегические проекты по повышению качества и надежности теплоснабжения. Результатом этой системной работы стало снижение повреждаемости тепловых сетей за последние три года на 26%. Соглашение, подписанное в рамках ПМЭФ, укрепит наше сотрудничество в сфере надежности и станет стимулом для новых проектов", - отметил генеральный директор компании Андрей Вагнер, чьи слова приводятся в сообщении.Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах страны.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220602/opk-1792596616.html
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796108397_44:0:667:467_1920x0_80_0_0_ee32edf1ac99e898b5e44ddbd1ffb55a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, т плюс, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "Т Плюс" и правительство Кировской области в рамках ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве, на основании которого компания направит 1,3 миллиарда рублей на обновление тепловых сетей и станций региона, сообщила компания.
"ПАО "Т Плюс" и правительство Кировской области
в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве... "Т Плюс
" направит 1,3 миллиарда рублей в обновление тепловых сетей и станций", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что стороны договорись о совместной работе по повышению надежности теплоснабжения жителей Кировской области и качественной подготовке инфраструктуры к зиме. Также компания выразила готовность обеспечить потребность региона в запасах угля.
"Вместе с регионом мы реализуем стратегические проекты по повышению качества и надежности теплоснабжения. Результатом этой системной работы стало снижение повреждаемости тепловых сетей за последние три года на 26%. Соглашение, подписанное в рамках ПМЭФ, укрепит наше сотрудничество в сфере надежности и станет стимулом для новых проектов", - отметил генеральный директор компании Андрей Вагнер, чьи слова приводятся в сообщении.
Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах страны.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.