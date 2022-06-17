https://ria.ru/20220617/teploseti-1796110874.html

"Т Плюс" займется обновлением тепловых сетей и станций Кировской области

"Т Плюс" займется обновлением тепловых сетей и станций Кировской области - РИА Новости, 17.06.2022

"Т Плюс" займется обновлением тепловых сетей и станций Кировской области

"Т Плюс" и правительство Кировской области в рамках ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве, на основании которого компания направит 1,3 миллиарда рублей на... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:16

2022-06-17T14:16

2022-06-17T14:16

пмэф-2022

кировская область

т плюс

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "Т Плюс" и правительство Кировской области в рамках ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве, на основании которого компания направит 1,3 миллиарда рублей на обновление тепловых сетей и станций региона, сообщила компания."ПАО "Т Плюс" и правительство Кировской области в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве... "Т Плюс" направит 1,3 миллиарда рублей в обновление тепловых сетей и станций", - говорится в сообщении.Там же отмечается, что стороны договорись о совместной работе по повышению надежности теплоснабжения жителей Кировской области и качественной подготовке инфраструктуры к зиме. Также компания выразила готовность обеспечить потребность региона в запасах угля."Вместе с регионом мы реализуем стратегические проекты по повышению качества и надежности теплоснабжения. Результатом этой системной работы стало снижение повреждаемости тепловых сетей за последние три года на 26%. Соглашение, подписанное в рамках ПМЭФ, укрепит наше сотрудничество в сфере надежности и станет стимулом для новых проектов", - отметил генеральный директор компании Андрей Вагнер, чьи слова приводятся в сообщении.Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах страны.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220602/opk-1792596616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кировская область, т плюс, пмэф