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"Т Плюс" направит более миллиарда рублей на обновление кировских теплосетей - РИА Новости, 17.06.2022
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Кировская область
https://ria.ru/20220617/teploseti-1796110280.html
"Т Плюс" направит более миллиарда рублей на обновление кировских теплосетей
"Т Плюс" направит более миллиарда рублей на обновление кировских теплосетей - РИА Новости, 17.06.2022
"Т Плюс" направит более миллиарда рублей на обновление кировских теплосетей
Компания "Т Плюс" направит более 1 миллиарда рублей на обновление теплосетей в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:15
2022-06-17T14:15
кировская область
экономика
александр соколов
кировская область
киров
санкт-петербург
т плюс
петербургский международный экономический форум (фонд)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Компания "Т Плюс" направит более 1 миллиарда рублей на обновление теплосетей в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее соглашение подписал врио губернатора Кировской области Александр Соколов после переговоров с ресурсоснабжающей компанией на площадках Петербургского международного экономического форума."Соглашение предполагает совместную работу по повышению надежности теплоснабжения региона и качественной подготовке инфраструктуры к предстоящей зиме. Для этого "Т Плюс" направит 1,3 миллиарда рублей в обновление тепловых сетей и станций. Также компания выразила готовность обеспечить потребность региона в запасах угля", - говорится в сообщении.Руководитель региона отметил, что оперативное предоставление топлива в рамках заключенного соглашения позволит избежать угроз для стабильного теплоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы, быстро восстановить режим теплоснабжения в случае нештатных ситуаций."Вместе с регионом мы реализуем стратегические проекты по повышению качества и надежности теплоснабжения. Результатом этой системной работы стало снижение повреждаемости тепловых сетей за последние три года на 26%. Соглашение, подписанное в рамках ПМЭФ, укрепит наше сотрудничество в сфере надежности и станет стимулом для новых проектов", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ПАО "Т Плюс" Андрея Вагнера.В свою очередь Соколов выразил благодарность руководству "Т Плюс" и кировским коллегам за то, что компания социально ориентирована. "В этом году после окончания отопительного сезона, когда установилась холодная погода, компания на мою просьбу отреагировала очень быстро, и в Кирове дали тепло, в том числе в жилой фонд, а по области – во все соцучреждения", – приводятся в сообщении слова врио главы региона.Он также выразил уверенность, что качество услуг по теплу и электроэнергии в Кировской области с каждым годом будет улучшаться.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, александр соколов, кировская область, киров, санкт-петербург, т плюс, петербургский международный экономический форум (фонд)
14:15 17.06.2022
 
"Т Плюс" направит более миллиарда рублей на обновление кировских теплосетей

Компания "Т Плюс" направит более миллиарда рублей на обновление кировских теплосетей

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Трубы ТЭЦ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Компания "Т Плюс" направит более 1 миллиарда рублей на обновление теплосетей в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее соглашение подписал врио губернатора Кировской области Александр Соколов после переговоров с ресурсоснабжающей компанией на площадках Петербургского международного экономического форума.
"Соглашение предполагает совместную работу по повышению надежности теплоснабжения региона и качественной подготовке инфраструктуры к предстоящей зиме. Для этого "Т Плюс" направит 1,3 миллиарда рублей в обновление тепловых сетей и станций. Также компания выразила готовность обеспечить потребность региона в запасах угля", - говорится в сообщении.
Руководитель региона отметил, что оперативное предоставление топлива в рамках заключенного соглашения позволит избежать угроз для стабильного теплоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы, быстро восстановить режим теплоснабжения в случае нештатных ситуаций.
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"Вместе с регионом мы реализуем стратегические проекты по повышению качества и надежности теплоснабжения. Результатом этой системной работы стало снижение повреждаемости тепловых сетей за последние три года на 26%. Соглашение, подписанное в рамках ПМЭФ, укрепит наше сотрудничество в сфере надежности и станет стимулом для новых проектов", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ПАО "Т Плюс" Андрея Вагнера.
В свою очередь Соколов выразил благодарность руководству "Т Плюс" и кировским коллегам за то, что компания социально ориентирована. "В этом году после окончания отопительного сезона, когда установилась холодная погода, компания на мою просьбу отреагировала очень быстро, и в Кирове дали тепло, в том числе в жилой фонд, а по области – во все соцучреждения", – приводятся в сообщении слова врио главы региона.
Он также выразил уверенность, что качество услуг по теплу и электроэнергии в Кировской области с каждым годом будет улучшаться.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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