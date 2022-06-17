"Т Плюс" направит более миллиарда рублей на обновление кировских теплосетей
Компания "Т Плюс" направит более миллиарда рублей на обновление кировских теплосетей
Трубы ТЭЦ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Компания "Т Плюс" направит более 1 миллиарда рублей на обновление теплосетей в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее соглашение подписал врио губернатора Кировской области Александр Соколов после переговоров с ресурсоснабжающей компанией на площадках Петербургского международного экономического форума.
"Соглашение предполагает совместную работу по повышению надежности теплоснабжения региона и качественной подготовке инфраструктуры к предстоящей зиме. Для этого "Т Плюс" направит 1,3 миллиарда рублей в обновление тепловых сетей и станций. Также компания выразила готовность обеспечить потребность региона в запасах угля", - говорится в сообщении.
Руководитель региона отметил, что оперативное предоставление топлива в рамках заключенного соглашения позволит избежать угроз для стабильного теплоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы, быстро восстановить режим теплоснабжения в случае нештатных ситуаций.
"Вместе с регионом мы реализуем стратегические проекты по повышению качества и надежности теплоснабжения. Результатом этой системной работы стало снижение повреждаемости тепловых сетей за последние три года на 26%. Соглашение, подписанное в рамках ПМЭФ, укрепит наше сотрудничество в сфере надежности и станет стимулом для новых проектов", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ПАО "Т Плюс" Андрея Вагнера.
В свою очередь Соколов выразил благодарность руководству "Т Плюс" и кировским коллегам за то, что компания социально ориентирована. "В этом году после окончания отопительного сезона, когда установилась холодная погода, компания на мою просьбу отреагировала очень быстро, и в Кирове дали тепло, в том числе в жилой фонд, а по области – во все соцучреждения", – приводятся в сообщении слова врио главы региона.
Он также выразил уверенность, что качество услуг по теплу и электроэнергии в Кировской области с каждым годом будет улучшаться.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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