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Путин обсудит развитие технологий на совещании по стратегическому развитию - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796220857.html
Путин обсудит развитие технологий на совещании по стратегическому развитию
Путин обсудит развитие технологий на совещании по стратегическому развитию - РИА Новости, 17.06.2022
Путин обсудит развитие технологий на совещании по стратегическому развитию
Президент России Владимир Путин заявил, что на ближайшем совете по стратегическому развитию будет обсуждаться тема построения новой технологической экономики. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:04
2022-06-17T17:42
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на ближайшем совете по стратегическому развитию будет обсуждаться тема построения новой технологической экономики."Технологическое развитие - это сквозное направление, которое определит не только текущее десятилетие, но и весь 21 век. Подробно, в деталях обсудим тему построения новой технологической экономики, техноэкономики на ближайшем совете по стратегическому развитию", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.Он отметил, что здесь есть много тем для дискуссий, а главное, для принятия управленческих решений."Имею в виду развитие инженерного образования и трансферт научных разработок в реальную экономику, обеспечение финансовыми ресурсами быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Обсудим также развитие сквозных технологий и ход работы проектов цифровой трансформации отдельных отраслей. Подчеркну: производить все и вся, конечно же, невозможно и не нужно, однако нам необходимо обладать всеми критически важными технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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экономика, владимир путин
17:04 17.06.2022 (обновлено: 17:42 17.06.2022)
 
Путин обсудит развитие технологий на совещании по стратегическому развитию

Президент Путин обсудит развитие технологий на совещании по стратегическому развитию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на ближайшем совете по стратегическому развитию будет обсуждаться тема построения новой технологической экономики.
"Технологическое развитие - это сквозное направление, которое определит не только текущее десятилетие, но и весь 21 век. Подробно, в деталях обсудим тему построения новой технологической экономики, техноэкономики на ближайшем совете по стратегическому развитию", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.
Он отметил, что здесь есть много тем для дискуссий, а главное, для принятия управленческих решений.
"Имею в виду развитие инженерного образования и трансферт научных разработок в реальную экономику, обеспечение финансовыми ресурсами быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Обсудим также развитие сквозных технологий и ход работы проектов цифровой трансформации отдельных отраслей. Подчеркну: производить все и вся, конечно же, невозможно и не нужно, однако нам необходимо обладать всеми критически важными технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции", - сказал Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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