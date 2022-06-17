https://ria.ru/20220617/suverenitet-1796286447.html
Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявил Путин
Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявил Путин
Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно у нас есть, об этом все должны знать, мы будем его применять, если потребуется защита суверенитета, заявил... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:48
2022-06-17T18:48
2022-06-17T20:03
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно у нас есть, об этом все должны знать, мы будем его применять, если потребуется защита суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы слышим риторику подобного образа. Она откуда берется? Из их собственных высказываний, то один безответственный политик что-нибудь ляпнет, то другой, при чем на очень высоком уровне, на уровне МИД разглогольствует что-то по этому поводу. Но мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, нас цепляют за это и говорят: вот Россия угрожает. Ничем мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на вопрос об угрозе ядерной войны.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: Россия никому не угрожает ядерным оружием
Путин: Россия никому не угрожает ядерным оружием
2022-06-17T18:48
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, безопасность
18:48 17.06.2022 (обновлено: 20:03 17.06.2022)
Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявил Путин
Президент Путин: Россия никому не угрожает ядерным оружием