https://ria.ru/20220617/suverenitet-1796286447.html

Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявил Путин

Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявил Путин

Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно у нас есть, об этом все должны знать, мы будем его применять, если потребуется защита суверенитета, заявил... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:48

2022-06-17T18:48

2022-06-17T20:03

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно у нас есть, об этом все должны знать, мы будем его применять, если потребуется защита суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы слышим риторику подобного образа. Она откуда берется? Из их собственных высказываний, то один безответственный политик что-нибудь ляпнет, то другой, при чем на очень высоком уровне, на уровне МИД разглогольствует что-то по этому поводу. Но мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, нас цепляют за это и говорят: вот Россия угрожает. Ничем мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на вопрос об угрозе ядерной войны.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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Путин: Россия никому не угрожает ядерным оружием Путин: Россия никому не угрожает ядерным оружием 2022-06-17T18:48 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, безопасность