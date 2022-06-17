https://ria.ru/20220617/suverenitet-1796192310.html

Суверенитет в XXI веке не может быть фрагментарным, заявил Путин

Суверенитет в XXI веке не может быть фрагментарным, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Суверенитет в XXI веке не может быть фрагментарным, заявил Путин

Суверенитет в 21 веке не может быть фрагментарным, важно отстаивать не только политический, но экономический и технологический суверенитет, заявил президент... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:26

2022-06-17T16:26

2022-06-17T17:15

петербургский международный экономический форум — 2022

в мире

владимир путин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Суверенитет в 21 веке не может быть фрагментарным, важно отстаивать не только политический, но экономический и технологический суверенитет, заявил президент России Владимир Путин."Суверенитет в 21 веке не может быть частичным, фрагментарным. Все его элементы одинаково важны. Они усиливают, дополняют друг друга. Поэтому важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны, её финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://radiosputnik.ria.ru/20220617/putin-1796190456.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)