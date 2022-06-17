Материал дополняется
16:26 17.06.2022 (обновлено: 17:15 17.06.2022)
Суверенитет в XXI веке не может быть фрагментарным, заявил Путин
Президент Путин: важно отстаивать не только политический, но и экономический суверенитет
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Суверенитет в 21 веке не может быть фрагментарным, важно отстаивать не только политический, но экономический и технологический суверенитет, заявил президент России Владимир Путин.
"Суверенитет в 21 веке не может быть частичным, фрагментарным. Все его элементы одинаково важны. Они усиливают, дополняют друг друга. Поэтому важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны, её финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.