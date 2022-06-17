https://ria.ru/20220617/stsenariy-1795983634.html

Греф рассказал о сценарии "Труба на Восток" российской экономики

Греф рассказал о сценарии "Труба на Восток" российской экономики - РИА Новости, 17.06.2022

Греф рассказал о сценарии "Труба на Восток" российской экономики

Россия постепенно переориентирует экспорт своих товаров в страны, которые не ввели против нее санкции, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:21

2022-06-17T09:21

2022-06-17T11:31

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

сбербанк россии

санкт-петербург

герман греф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Россия постепенно переориентирует экспорт своих товаров в страны, которые не ввели против нее санкции, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума.Он предложил участникам мероприятия обсудить образ российской экономики до 2030 года.Он сообщил, что первый сценарий носит условное название "Труба на Восток" и он уже реализуется. Греф уточнил, что под словом "труба" подразумеваются все традиционные экспортные товары.Так, уже 73 процента поставок российской нефти в марте — мае пошли в страны, которые не ввели санкций.Он отметил, что газ и нефтепродукты — сложные товары с точки зрения логистики, но выразил уверенность, что решения найдутся."Но этого недостаточно, конечно. Нам предстоит огромная работа по адаптации всей структуры нашей экономики", — заключил Греф.Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20220616/gazprom-1795851283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, сбербанк россии, санкт-петербург, герман греф