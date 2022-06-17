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Греф рассказал о сценарии "Труба на Восток" российской экономики - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/stsenariy-1795983634.html
Греф рассказал о сценарии "Труба на Восток" российской экономики
Греф рассказал о сценарии "Труба на Восток" российской экономики - РИА Новости, 17.06.2022
Греф рассказал о сценарии "Труба на Восток" российской экономики
Россия постепенно переориентирует экспорт своих товаров в страны, которые не ввели против нее санкции, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:21
2022-06-17T11:31
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
сбербанк россии
санкт-петербург
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Россия постепенно переориентирует экспорт своих товаров в страны, которые не ввели против нее санкции, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума.Он предложил участникам мероприятия обсудить образ российской экономики до 2030 года.Он сообщил, что первый сценарий носит условное название "Труба на Восток" и он уже реализуется. Греф уточнил, что под словом "труба" подразумеваются все традиционные экспортные товары.Так, уже 73 процента поставок российской нефти в марте — мае пошли в страны, которые не ввели санкций.Он отметил, что газ и нефтепродукты — сложные товары с точки зрения логистики, но выразил уверенность, что решения найдутся."Но этого недостаточно, конечно. Нам предстоит огромная работа по адаптации всей структуры нашей экономики", — заключил Греф.Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20220616/gazprom-1795851283.html
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экономика, сбербанк россии, санкт-петербург, герман греф
09:21 17.06.2022 (обновлено: 11:31 17.06.2022)
 
Греф рассказал о сценарии "Труба на Восток" российской экономики

Глава Сбербанка Греф: экономика России сейчас реализует сценарий "Труба на Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГерман Греф на бизнес-завтраке "Сбера" в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума
Герман Греф на бизнес-завтраке Сбера в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Герман Греф на бизнес-завтраке "Сбера" в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Россия постепенно переориентирует экспорт своих товаров в страны, которые не ввели против нее санкции, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он предложил участникам мероприятия обсудить образ российской экономики до 2030 года.
"Горизонт более ранний нет смысла брать. Конечно, это будут непростые годы, которые нам всем придется прожить и адаптироваться. Но 2030 год — это единственный горизонт, самый рациональный, который нужно брать для построения экономических сценариев", — считает банкир.
Он сообщил, что первый сценарий носит условное название "Труба на Восток" и он уже реализуется. Греф уточнил, что под словом "труба" подразумеваются все традиционные экспортные товары.
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Так, уже 73 процента поставок российской нефти в марте — мае пошли в страны, которые не ввели санкций.

"Конечно, есть проблемы, связанные с логистикой, дисконтами, но тем не менее в такие сроки перенаправить такие потоки не очень реально, но мы видим, что это происходит", — подчеркнул глава Сбербанка.

Он отметил, что газ и нефтепродукты — сложные товары с точки зрения логистики, но выразил уверенность, что решения найдутся.
"Но этого недостаточно, конечно. Нам предстоит огромная работа по адаптации всей структуры нашей экономики", — заключил Греф.
Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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