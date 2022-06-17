https://ria.ru/20220617/stavka-1795999743.html
В Сбербанке не исключили введения отрицательных ставок по валютным счетам
В Сбербанке не исключили введения отрицательных ставок по валютным счетам - РИА Новости, 17.06.2022
В Сбербанке не исключили введения отрицательных ставок по валютным счетам
Сбербанк не планирует вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлиц, по крайней мере пока, но в следующем году может об этом подумать, сообщил глава... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:14
2022-06-17T10:14
2022-06-17T10:37
петербургский международный экономический форум — 2022
герман греф
санкт-петербург
экономика
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С. ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сбербанк не планирует вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлиц, по крайней мере пока, но в следующем году может об этом подумать, сообщил глава кредитной организации Герман Греф."Если говорить про валютные пассивы, то нужно делить на две части. Первое, юридические лица. Мы вводим и будем вводить отрицательные ставки... Что касается вкладов физических лиц, мы эту тему рассматривали и не планируем отрицательных ставок по вкладам физических лиц", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.Греф отметил, что физлицам из валюты сейчас деваться некуда: уходить в рубль при такой крепкой национальной валюте нерационально."Сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов - физических лиц в тупик. Мы этого делать не будем, по крайней мере, до того момента, пока рубль не будет в достаточной степени ослаблен для того, чтобы люди могли спокойно, не потеряв доходы, перейти из валюты в рубли. Я думаю, что в конце года такая возможность будет складываться, и, может быть, в следующем году над этим можно будет думать. Но в этом году мы точно этого делать не будем", - заключил Греф.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман греф, санкт-петербург, экономика
10:14 17.06.2022 (обновлено: 10:37 17.06.2022)
В Сбербанке не исключили введения отрицательных ставок по валютным счетам
Глава Сбербанка Греф не исключил отрицательных ставок по валютным счетам с 2023 года
С. ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сбербанк не планирует вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлиц, по крайней мере пока, но в следующем году может об этом подумать, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
"Если говорить про валютные пассивы, то нужно делить на две части. Первое, юридические лица. Мы вводим и будем вводить отрицательные ставки... Что касается вкладов физических лиц, мы эту тему рассматривали и не планируем отрицательных ставок по вкладам физических лиц", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ
.
Греф отметил, что физлицам из валюты сейчас деваться некуда: уходить в рубль при такой крепкой национальной валюте нерационально.
"Сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов - физических лиц в тупик. Мы этого делать не будем, по крайней мере, до того момента, пока рубль не будет в достаточной степени ослаблен для того, чтобы люди могли спокойно, не потеряв доходы, перейти из валюты в рубли. Я думаю, что в конце года такая возможность будет складываться, и, может быть, в следующем году над этим можно будет думать. Но в этом году мы точно этого делать не будем", - заключил Греф.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.