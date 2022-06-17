https://ria.ru/20220617/ssha-1796177980.html
США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин
США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин
США были крупными поставщиками продовольствия, а теперь превратились в чистого импортера - печатают деньги и скупают продукты по всему миру, заявил президент РФ РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:09
2022-06-17T16:09
2022-06-17T16:26
петербургский международный экономический форум — 2022
сша
экономика
владимир путин
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. США были крупными поставщиками продовольствия, а теперь превратились в чистого импортера - печатают деньги и скупают продукты по всему миру, заявил президент РФ Владимир Путин."Соединенные Штаты долгое время были крупными поставщиками продовольствия на мировом рынке. Заслуженно, действительно, заслуженно, гордились, и было чем: своим сельским хозяйством, традициями фермерства, и это пример для многих, и для нас кстати тоже. Но сегодня роль Америки изменилась кардинально. Из нетто-экспортера продовольствия она превратилась чисто в импортера, грубо говоря, печатают деньги и перетягивают на себя товарные потоки, скупая продукты питания по всему свету", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, экономика, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:09 17.06.2022 (обновлено: 16:26 17.06.2022)
США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин
Путин: США стали импортером продовольствия, печатая деньги и скупая продукты по всему миру