https://ria.ru/20220617/ssha-1796177980.html

США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин

США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин

США были крупными поставщиками продовольствия, а теперь превратились в чистого импортера - печатают деньги и скупают продукты по всему миру, заявил президент РФ РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:09

2022-06-17T16:09

2022-06-17T16:26

петербургский международный экономический форум — 2022

сша

экономика

владимир путин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. США были крупными поставщиками продовольствия, а теперь превратились в чистого импортера - печатают деньги и скупают продукты по всему миру, заявил президент РФ Владимир Путин."Соединенные Штаты долгое время были крупными поставщиками продовольствия на мировом рынке. Заслуженно, действительно, заслуженно, гордились, и было чем: своим сельским хозяйством, традициями фермерства, и это пример для многих, и для нас кстати тоже. Но сегодня роль Америки изменилась кардинально. Из нетто-экспортера продовольствия она превратилась чисто в импортера, грубо говоря, печатают деньги и перетягивают на себя товарные потоки, скупая продукты питания по всему свету", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, экономика, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)