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Россия сползает в дефляционную спираль, считает Решетников - РИА Новости, 17.06.2022
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Россия сползает в дефляционную спираль, считает Решетников
Россия сползает в дефляционную спираль, считает Решетников - РИА Новости, 17.06.2022
Россия сползает в дефляционную спираль, считает Решетников
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страна сползает в дефляционную спираль, и он надеется на продолжение тренда на снижение ключевой... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:01
2022-06-17T11:02
максим решетников
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страна сползает в дефляционную спираль, и он надеется на продолжение тренда на снижение ключевой ставки ЦБ.На деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что о риске дефляции в РФ речи не идет."Категорически не согласен с текущей оценкой ЦБ, у нас пятую неделю подряд дефляция, и не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы, 1,6 уровень инфляции", - сказал в свою очередь Решетников."Мы реально сползаем в дефляционную спираль, и надо серьезно к этому относиться, поэтому мы рассчитываем, что дальше вместе с ЦБ будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали, продлится, и как можно быстрее, потому что без дешёвого кредита мы ситуацию может не вытащить", - добавил министр.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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максим решетников, экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
11:01 17.06.2022 (обновлено: 11:02 17.06.2022)
 
Россия сползает в дефляционную спираль, считает Решетников

Министр экономического развития Решетников: Россия сползает в дефляционную спираль

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии Российская экономика: современные вызовы и точки опоры в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страна сползает в дефляционную спираль, и он надеется на продолжение тренда на снижение ключевой ставки ЦБ.
На деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что о риске дефляции в РФ речи не идет.
"Категорически не согласен с текущей оценкой ЦБ, у нас пятую неделю подряд дефляция, и не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы, 1,6 уровень инфляции", - сказал в свою очередь Решетников.
"Мы реально сползаем в дефляционную спираль, и надо серьезно к этому относиться, поэтому мы рассчитываем, что дальше вместе с ЦБ будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали, продлится, и как можно быстрее, потому что без дешёвого кредита мы ситуацию может не вытащить", - добавил министр.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф во время бизнес-завтрака Сбера на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Греф назвал главный вызов для России
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Максим РешетниковЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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