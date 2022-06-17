https://ria.ru/20220617/spiral-1796018734.html

Россия сползает в дефляционную спираль, считает Решетников

Россия сползает в дефляционную спираль, считает Решетников - РИА Новости, 17.06.2022

Россия сползает в дефляционную спираль, считает Решетников

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страна сползает в дефляционную спираль, и он надеется на продолжение тренда на снижение ключевой... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:01

2022-06-17T11:01

2022-06-17T11:02

максим решетников

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страна сползает в дефляционную спираль, и он надеется на продолжение тренда на снижение ключевой ставки ЦБ.На деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что о риске дефляции в РФ речи не идет."Категорически не согласен с текущей оценкой ЦБ, у нас пятую неделю подряд дефляция, и не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы, 1,6 уровень инфляции", - сказал в свою очередь Решетников."Мы реально сползаем в дефляционную спираль, и надо серьезно к этому относиться, поэтому мы рассчитываем, что дальше вместе с ЦБ будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали, продлится, и как можно быстрее, потому что без дешёвого кредита мы ситуацию может не вытащить", - добавил министр.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/vyzov-1795986225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

максим решетников, экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)