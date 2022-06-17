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Великобритания предложила расширить подготовку украинских войск - РИА Новости, 17.06.2022
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Великобритания предложила расширить подготовку украинских войск
Великобритания предложила расширить подготовку украинских войск - РИА Новости, 17.06.2022
Великобритания предложила расширить подготовку украинских войск
Великобритания планирует расширить подготовку украинских войск, премьер-министр страны Борис Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:49
2022-06-17T18:58
в мире
киев
украина
донбасс
борис джонсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Великобритания планирует расширить подготовку украинских войск, премьер-министр страны Борис Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тысяч украинских солдат каждые четыре месяца, сообщили в его канцелярии."Премьер-министр предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые 120 дней", - говорится в заявлении Даунинг-стрит на сайте правительства.Ранее Джонсон подтвердил, что прибыл в Киев, и заявил, что рад вернуться на Украину.
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в мире, киев, украина, донбасс, борис джонсон, вооруженные силы украины
18:49 17.06.2022 (обновлено: 18:58 17.06.2022)
 
Великобритания предложила расширить подготовку украинских войск

Британия предложила тренировать до десяти тысяч украинских солдат каждые четыре месяца

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Великобритания планирует расширить подготовку украинских войск, премьер-министр страны Борис Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тысяч украинских солдат каждые четыре месяца, сообщили в его канцелярии.
"Премьер-министр предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые 120 дней", - говорится в заявлении Даунинг-стрит на сайте правительства.
Ранее Джонсон подтвердил, что прибыл в Киев, и заявил, что рад вернуться на Украину.
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В миреКиевУкраинаДонбассБорис ДжонсонВооруженные силы Украины
 
 
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