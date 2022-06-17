https://ria.ru/20220617/soldaty-1796287017.html

Великобритания предложила расширить подготовку украинских войск

Великобритания предложила расширить подготовку украинских войск - РИА Новости, 17.06.2022

Великобритания предложила расширить подготовку украинских войск

Великобритания планирует расширить подготовку украинских войск, премьер-министр страны Борис Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:49

2022-06-17T18:49

2022-06-17T18:58

в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Великобритания планирует расширить подготовку украинских войск, премьер-министр страны Борис Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тысяч украинских солдат каждые четыре месяца, сообщили в его канцелярии."Премьер-министр предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые 120 дней", - говорится в заявлении Даунинг-стрит на сайте правительства.Ранее Джонсон подтвердил, что прибыл в Киев, и заявил, что рад вернуться на Украину.

https://ria.ru/20220610/gaz-1794579116.html

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украина

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в мире, киев, украина, донбасс, борис джонсон, вооруженные силы украины