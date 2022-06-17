https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1795963163.html

Томская область на ПМЭФ заключит соглашения на семь миллиардов рублей

Томская область на ПМЭФ заключит соглашения на семь миллиардов рублей - РИА Новости, 17.06.2022

Томская область на ПМЭФ заключит соглашения на семь миллиардов рублей

Власти Томской области в рамках работы на ПМЭФ заключат соглашения, способствующие развитию региона, примерно на 7 миллиардов рублей, заявил РИА Новости на... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T05:36

2022-06-17T05:36

2022-06-17T05:36

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

томская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти Томской области в рамках работы на ПМЭФ заключат соглашения, способствующие развитию региона, примерно на 7 миллиардов рублей, заявил РИА Новости на форуме врио губернатора региона Владимир Мазур.Ранее сообщалось, что в четверг было заключено стратегическое соглашение региона с банком "Открытие", с холдингом "Сибур", "Росгеологией", Россотрудничеством. Также планируется подписание соглашений с "Газпром нефтью", компанией "Монолит-Строй" и другими.Мазур отметил как очень важное соглашение с холдингом "Сибур", которое позволит использовать технологии этой мощной нефтехимической компании в области очистных сооружений."Второе соглашение – с Россотрудничеством. Это очень серьезное соглашение, которое позволяет нам в рамках открытия межвузовского кампуса привлекать студентов и обмениваться опытом с дружественными нам странами. Это будет кампус мирового уровня на 10 тысяч студентов с лабораториями и представительствами ведущих корпораций. Помимо этого, здесь будут спортивные и культурные объекты", - пояснил он.Мазур также рассказал о планируемом соглашении с компанией "Газпром нефть", которое будет касаться развития геотермальной энергетики. Такая энергетика, по его словам, очень востребована в труднодоступных районах и населенных пунктах Томской области, где у людей появится возможность качественно улучшить свою жизнь."Форум носит практический характер и настрой. Я со многими коллегами встречался. Настрой не просто на встречи, а на решение реальных жизненных вопросов. Для Томской области соглашения подписанные сегодня очень важны", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/soglashenie-1795962095.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, томская область