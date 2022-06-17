https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1795963163.html
Томская область на ПМЭФ заключит соглашения на семь миллиардов рублей
Томская область на ПМЭФ заключит соглашения на семь миллиардов рублей - РИА Новости, 17.06.2022
Томская область на ПМЭФ заключит соглашения на семь миллиардов рублей
Власти Томской области в рамках работы на ПМЭФ заключат соглашения, способствующие развитию региона, примерно на 7 миллиардов рублей, заявил РИА Новости на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:36
2022-06-17T05:36
2022-06-17T05:36
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
томская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти Томской области в рамках работы на ПМЭФ заключат соглашения, способствующие развитию региона, примерно на 7 миллиардов рублей, заявил РИА Новости на форуме врио губернатора региона Владимир Мазур.Ранее сообщалось, что в четверг было заключено стратегическое соглашение региона с банком "Открытие", с холдингом "Сибур", "Росгеологией", Россотрудничеством. Также планируется подписание соглашений с "Газпром нефтью", компанией "Монолит-Строй" и другими.Мазур отметил как очень важное соглашение с холдингом "Сибур", которое позволит использовать технологии этой мощной нефтехимической компании в области очистных сооружений."Второе соглашение – с Россотрудничеством. Это очень серьезное соглашение, которое позволяет нам в рамках открытия межвузовского кампуса привлекать студентов и обмениваться опытом с дружественными нам странами. Это будет кампус мирового уровня на 10 тысяч студентов с лабораториями и представительствами ведущих корпораций. Помимо этого, здесь будут спортивные и культурные объекты", - пояснил он.Мазур также рассказал о планируемом соглашении с компанией "Газпром нефть", которое будет касаться развития геотермальной энергетики. Такая энергетика, по его словам, очень востребована в труднодоступных районах и населенных пунктах Томской области, где у людей появится возможность качественно улучшить свою жизнь."Форум носит практический характер и настрой. Я со многими коллегами встречался. Настрой не просто на встречи, а на решение реальных жизненных вопросов. Для Томской области соглашения подписанные сегодня очень важны", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/soglashenie-1795962095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, томская область
Томская область на ПМЭФ заключит соглашения на семь миллиардов рублей
Власти Томской области на ПМЭФ заключат соглашения примерно на семь миллиардов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти Томской области в рамках работы на ПМЭФ заключат соглашения, способствующие развитию региона, примерно на 7 миллиардов рублей, заявил РИА Новости на форуме врио губернатора региона Владимир Мазур.
Ранее сообщалось, что в четверг было заключено стратегическое соглашение региона с банком "Открытие", с холдингом "Сибур
", "Росгеологией
", Россотрудничеством
. Также планируется подписание соглашений с "Газпром нефтью
", компанией "Монолит-Строй" и другими.
"Ряд соглашений дает сегодня качественно новый импульс для развития Томской области… Эти соглашения, если суммарно, почти на 7 миллиардов рублей", - сказал глава Томской области.
Мазур отметил как очень важное соглашение с холдингом "Сибур", которое позволит использовать технологии этой мощной нефтехимической компании в области очистных сооружений.
"Второе соглашение – с Россотрудничеством. Это очень серьезное соглашение, которое позволяет нам в рамках открытия межвузовского кампуса привлекать студентов и обмениваться опытом с дружественными нам странами. Это будет кампус мирового уровня на 10 тысяч студентов с лабораториями и представительствами ведущих корпораций. Помимо этого, здесь будут спортивные и культурные объекты", - пояснил он.
Мазур также рассказал о планируемом соглашении с компанией "Газпром нефть", которое будет касаться развития геотермальной энергетики. Такая энергетика, по его словам, очень востребована в труднодоступных районах и населенных пунктах Томской области
, где у людей появится возможность качественно улучшить свою жизнь.
"Форум носит практический характер и настрой. Я со многими коллегами встречался. Настрой не просто на встречи, а на решение реальных жизненных вопросов. Для Томской области соглашения подписанные сегодня очень важны", - добавил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.