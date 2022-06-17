https://ria.ru/20220617/soglashenie-1795957439.html

Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение

Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение - РИА Новости, 17.06.2022

Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение

Правительство Амурской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало соглашение с платформой Национальной... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T02:53

2022-06-17T02:53

2022-06-17T02:53

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Правительство Амурской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало соглашение с платформой Национальной технологической инициативы (НТИ) о подготовке в регионе технологических предпринимателей и специалистов в сфере IT, сообщают областные власти.На базе пространства "Точка кипения Благовещенск" будут проводить акселерационные программы для развития технологических команд и компаний. Для региона организуют обучение высококвалифицированных специалистов, брокеров и технологических предпринимателей. Запланированы тематические мероприятия всероссийского и международного уровня, в том числе технологические конкурсы и проектные сессии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/it-spetsialisty-1795956477.html

санкт-петербург

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, санкт-петербург, амурская область