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Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/soglashenie-1795957439.html
Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение
Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение - РИА Новости, 17.06.2022
Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение
Правительство Амурской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало соглашение с платформой Национальной... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T02:53
2022-06-17T02:53
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Правительство Амурской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало соглашение с платформой Национальной технологической инициативы (НТИ) о подготовке в регионе технологических предпринимателей и специалистов в сфере IT, сообщают областные власти.На базе пространства "Точка кипения Благовещенск" будут проводить акселерационные программы для развития технологических команд и компаний. Для региона организуют обучение высококвалифицированных специалистов, брокеров и технологических предпринимателей. Запланированы тематические мероприятия всероссийского и международного уровня, в том числе технологические конкурсы и проектные сессии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, санкт-петербург, амурская область
02:53 17.06.2022
 
Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение

Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение о подготовке в регионе IT-специалистов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика XXV Петербургского международного экономического форума
Символика XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Символика XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Правительство Амурской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало соглашение с платформой Национальной технологической инициативы (НТИ) о подготовке в регионе технологических предпринимателей и специалистов в сфере IT, сообщают областные власти.
"Наша задача – максимально быстро развить инновационную деятельность в регионе: создать рабочие места, сделать популярным технологическое предпринимательство. Платформа НТИ привлечет индустриальных, инвестиционных и технологических партнеров к реализации проектов и программ региона. При их поддержке мы модернизируем учебные курсы вузов и колледжей по подготовке специалистов для компаний НТИ и технологических предпринимателей", - приводятся слова главы региона Василия Орлова.
На базе пространства "Точка кипения Благовещенск" будут проводить акселерационные программы для развития технологических команд и компаний. Для региона организуют обучение высококвалифицированных специалистов, брокеров и технологических предпринимателей. Запланированы тематические мероприятия всероссийского и международного уровня, в том числе технологические конкурсы и проектные сессии.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургАмурская область
 
 
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