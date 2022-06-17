https://ria.ru/20220617/soglashenie-1795957439.html
Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение
Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение - РИА Новости, 17.06.2022
Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение
Правительство Амурской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало соглашение с платформой Национальной... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T02:53
2022-06-17T02:53
2022-06-17T02:53
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Правительство Амурской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало соглашение с платформой Национальной технологической инициативы (НТИ) о подготовке в регионе технологических предпринимателей и специалистов в сфере IT, сообщают областные власти.На базе пространства "Точка кипения Благовещенск" будут проводить акселерационные программы для развития технологических команд и компаний. Для региона организуют обучение высококвалифицированных специалистов, брокеров и технологических предпринимателей. Запланированы тематические мероприятия всероссийского и международного уровня, в том числе технологические конкурсы и проектные сессии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/it-spetsialisty-1795956477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, амурская область
Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение
Власти Приамурья и НТИ подписали на ПМЭФ соглашение о подготовке в регионе IT-специалистов
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Правительство Амурской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало соглашение с платформой Национальной технологической инициативы (НТИ) о подготовке в регионе технологических предпринимателей и специалистов в сфере IT, сообщают областные власти.
"Наша задача – максимально быстро развить инновационную деятельность в регионе: создать рабочие места, сделать популярным технологическое предпринимательство. Платформа НТИ привлечет индустриальных, инвестиционных и технологических партнеров к реализации проектов и программ региона. При их поддержке мы модернизируем учебные курсы вузов и колледжей по подготовке специалистов для компаний НТИ и технологических предпринимателей", - приводятся слова главы региона Василия Орлова.
На базе пространства "Точка кипения Благовещенск" будут проводить акселерационные программы для развития технологических команд и компаний. Для региона организуют обучение высококвалифицированных специалистов, брокеров и технологических предпринимателей. Запланированы тематические мероприятия всероссийского и международного уровня, в том числе технологические конкурсы и проектные сессии.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.