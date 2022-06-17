18:10 17.06.2022 (обновлено: 19:19 17.06.2022)
Путин назвал воровство Западом собственности у российского бизнеса бредом
Путин: Запад, воруя собственность у российского бизнеса, пилит сук, на котором сидел
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бредом воровство Западом собственности у российского бизнеса.
"Взяли у наших предпринимателей украли, отобрали собственность, просто на голом месте. Наказывают за свою работу в России. Бред какой-то. Где же эти принципы неприкосновенности частной собственности. Санкции касаются людей, и отбор собственности происходит у людей, которые вообще не имеют никакого отношения к государству, вообще не имеют отношения к принимаемым политическим руководством страны решениям. Это просто физические лица, которые честно работали, ничего противозаконного ни в нашей стране, ни за границей не сделали. Взяли собственность отобрали", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент отметил, что это переходит все границы здравого смысла.
"Они пилят сук, на котором сидели, потому что откровенно говоря, многие люди связанные с экономикой Запада в известной степени.. были сторонниками развития отношений", - сказал Путин.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.