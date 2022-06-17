Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал воровство Западом собственности у российского бизнеса бредом - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/sobstvennost-1796267674.html
Путин назвал воровство Западом собственности у российского бизнеса бредом
Путин назвал воровство Западом собственности у российского бизнеса бредом - РИА Новости, 17.06.2022
Путин назвал воровство Западом собственности у российского бизнеса бредом
Президент России Владимир Путин назвал бредом воровство Западом собственности у российского бизнеса. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:10
2022-06-17T19:19
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
владимир путин
в мире
экономика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796263136_0:0:3302:1857_1920x0_80_0_0_ffe13d6a95cd2613a179fc9fd5f6e393.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бредом воровство Западом собственности у российского бизнеса."Взяли у наших предпринимателей украли, отобрали собственность, просто на голом месте. Наказывают за свою работу в России. Бред какой-то. Где же эти принципы неприкосновенности частной собственности. Санкции касаются людей, и отбор собственности происходит у людей, которые вообще не имеют никакого отношения к государству, вообще не имеют отношения к принимаемым политическим руководством страны решениям. Это просто физические лица, которые честно работали, ничего противозаконного ни в нашей стране, ни за границей не сделали. Взяли собственность отобрали", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Президент отметил, что это переходит все границы здравого смысла."Они пилят сук, на котором сидели, потому что откровенно говоря, многие люди связанные с экономикой Запада в известной степени.. были сторонниками развития отношений", - сказал Путин.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/putin-1796174981.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796263136_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27644954e14c1f3876a7fb90deb6f880.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, в мире, экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
18:10 17.06.2022 (обновлено: 19:19 17.06.2022)
 
Путин назвал воровство Западом собственности у российского бизнеса бредом

Путин: Запад, воруя собственность у российского бизнеса, пилит сук, на котором сидел

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бредом воровство Западом собственности у российского бизнеса.
"Взяли у наших предпринимателей украли, отобрали собственность, просто на голом месте. Наказывают за свою работу в России. Бред какой-то. Где же эти принципы неприкосновенности частной собственности. Санкции касаются людей, и отбор собственности происходит у людей, которые вообще не имеют никакого отношения к государству, вообще не имеют отношения к принимаемым политическим руководством страны решениям. Это просто физические лица, которые честно работали, ничего противозаконного ни в нашей стране, ни за границей не сделали. Взяли собственность отобрали", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент отметил, что это переходит все границы здравого смысла.
"Они пилят сук, на котором сидели, потому что откровенно говоря, многие люди связанные с экономикой Запада в известной степени.. были сторонниками развития отношений", - сказал Путин.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 17:02
О принципах развития России и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияВладимир ПутинВ миреЭкономикаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала