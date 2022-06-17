https://ria.ru/20220617/sobstvennost-1796267674.html

Путин назвал воровство Западом собственности у российского бизнеса бредом

Путин назвал воровство Западом собственности у российского бизнеса бредом - РИА Новости, 17.06.2022

Путин назвал воровство Западом собственности у российского бизнеса бредом

Президент России Владимир Путин назвал бредом воровство Западом собственности у российского бизнеса. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:10

2022-06-17T18:10

2022-06-17T19:19

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

владимир путин

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экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бредом воровство Западом собственности у российского бизнеса."Взяли у наших предпринимателей украли, отобрали собственность, просто на голом месте. Наказывают за свою работу в России. Бред какой-то. Где же эти принципы неприкосновенности частной собственности. Санкции касаются людей, и отбор собственности происходит у людей, которые вообще не имеют никакого отношения к государству, вообще не имеют отношения к принимаемым политическим руководством страны решениям. Это просто физические лица, которые честно работали, ничего противозаконного ни в нашей стране, ни за границей не сделали. Взяли собственность отобрали", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Президент отметил, что это переходит все границы здравого смысла."Они пилят сук, на котором сидели, потому что откровенно говоря, многие люди связанные с экономикой Запада в известной степени.. были сторонниками развития отношений", - сказал Путин.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796174981.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, в мире, экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)