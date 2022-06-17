https://ria.ru/20220617/skvortsova-1795837632.html

Вероника Скворцова: отношение к российским медикам в ДНР доброжелательное

Вероника Скворцова: отношение к российским медикам в ДНР доброжелательное - РИА Новости, 17.06.2022

Вероника Скворцова: отношение к российским медикам в ДНР доброжелательное

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в интервью РИА Новости рассказала о работе сводных медицинских отрядов на... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:30

2022-06-17T11:30

2022-06-17T11:30

интервью

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

донбасс

россия

коронавирус в россии

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Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в интервью РИА Новости рассказала о работе сводных медицинских отрядов на Донбассе, о новых перспективных разработках агентства и о трудностях, которые возникают из-за политической ситуации, а также о борьбе с коронавирусом, изучении последствий болезни и вакцине "Конвасэл". Беседовала Людмила Белоножко.– Последние два с половиной года были непростыми для всех из-за пандемии. Как сейчас работает система ФМБА России? Вернулись ли к доковидному режиму?– Отечественная и мировая системы здравоохранения в 2020 году столкнулись с новым вызовом – пандемией новой коронавирусной инфекции. Благодаря предпринятым противоэпидемическим мерам, Федеральному медико-биологическому агентству удалось не допустить распространения COVID-19 на таких стратегически важных объектах страны, как атомные электростанции, космодромы, предприятия оборонно-промышленного комплекса и другие.Скорость поиска решений на возникающие вызовы является сегодня одним из главных принципов медицины будущего и неотъемлемым элементом современной модели глобального развития общества, сталкивающегося с новыми вызовами.Проведенные исследования ФМБА России создали предпосылки для разработки средств защиты от COVID-19: этиотропных и патогенетических лечебных, профилактических вакцинальных лекарственных препаратов.Коллективом государственного научного центра "Институт Иммунологии" ФМБА России разработан и зарегистрирован этиотропный высокоспецифичный противовирусный препарат для терапии COVID-19 – "МИР 19", действие которого основано на механизме РНК-интерференции, то есть подавлении экспрессии генов на пост-транскрипционном уровне с помощью малых интерферирующих РНК. К преимуществам препаратов на основе РНК можно отнести высокую специфичность (подавляется только выбранный ген-мишень), низкую токсичность и биосовместимость.Огромную роль в сдерживании эпидемии COVID-19 сыграли вакцины. Санкт-Петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА России разработал и зарегистрировал инновационную вакцину "Конвасэл" для профилактики ковида на основе рекомбинантного нуклеокапсидного белка вируса SARS-CoV-2.Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России с момента начала пандемии в сжатые сроки были разработаны и зарегистрированы тест-системы "АмплиТест" с высокой чувствительностью (до 1000 копий на мл) для выявления вируса SARS-CoV-2 и его генетических вариантов от "альфа" до "омикрона".Благодаря проведенным исследованиям и разработкам, удалось достойно встретить вызов новой коронавирусной инфекции и сохранить на подведомственных ФМБА России территориях один из самых низких показателей летальности от COVID-19 по стране.Сейчас агентство полностью вернулось к допандемийному периоду, нарастило объемы оказания специализированной стационарной помощи по всем направлениям на 30%, высокотехнологичной медицинской помощи – на 50%. Службой крови увеличены объемы по заготовке крови и ее компонентов более, чем на 10%, по сравнению с 2019, допандемийным годом.– Сколько медиков ФМБА работают на территории ДНР и ЛНР? Планируется ли отправлять на Донбасс дополнительные отряды?– Развернутые сводные мобильные медицинские отряды ФМБА России активно работают на стратегически важных направлениях, расположенных как на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, так и в пограничных районах страны – в Ростовской и Белгородской областях, а также Республике Крым. Максимальное количество сотрудников в сводном медицинском отряде достигало 159 человек, без учета педиатрической бригады (пять человек). Сотрудники отряда периодически меняются.– Какую помощь чаще всего оказывают сводные медицинские отряды на Донбассе? Кто чаще всего обращается к медикам?– В составе сводного мобильного медицинского отряда ФМБА России работают хирургические бригады, которые оказывают необходимую медицинскую помощь в тех местах, которые определены для работы (поселки городского типа Мангуш и Старобешево и город Новоазовск), также в состав отряда входят бригады скорой медицинской помощи, которые участвуют в эвакуации пациентов. Медицинская помощь оказывается всем категориям граждан – мирные жители, беженцы, дети, военнослужащие.Кроме того, проводится отбор пациентов для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в России, в том числе в ведущих медицинских центрах и клиниках ФМБА России.Сводный отряд не заменяет сотрудников местного здравоохранения, а работает совместно, помогает местным медикам, работая в плотном взаимодействии.– Как жители Донбасса реагируют на помощь российских медиков? Какое отношение там к российским врачам?– Пациенты, в первую очередь, приходят за медицинской помощью, которую получают. Многие нуждаются в психологической поддержке: им нужно выговориться, рассказать про свою боль, услышать добрые слова поддержки. Безусловно, отношение к медикам очень доброжелательное, все охотно друг другу помогают, слаженно работают в команде.– Сколько средств выделено на работу медицинских отрядов на Донбассе? Достаточно ли у медиков лекарств, препаратов, расходных материалов?– Все необходимые лекарственные препараты, расходный материал оперативно доставляются в ДНР, проблем с обеспечением сводного мобильного медицинского отряда ФМБА России нет. Более того, в составе сводного отряда функционирует специальная медицинская техника – мобильные реанимационные боксы, операционные на колесах, машины для первичных медицинских осмотров, перевязочные, мобильные рентген-кабинеты, автомобили с аппаратом маммографии – все это значительно помогает местному здравоохранению и позволяет пройти необходимые исследования и оказать своевременную медицинскую помощь в местах, удаленных от расположения больниц. К тому же, медицинские комплексы полностью автономны, снабжены собственными дизель-генераторными системами и могут работать и в районах, лишенных электричества.– Готовы ли учреждения ФМБА принимать жителей ДНР, ЛНР и Украины для прохождения медицинской реабилитации? Куда нужно обращаться? Как можно попасть туда? Будет ли такая помощь бесплатной?– Медицинские учреждения ФМБА России не только готовы, они уже принимают пациентов на лечение и реабилитацию. Это Федеральный научно-клинический центр детей и подростков ФМБА России, Южный окружной медицинский центр ФМБА России. На сегодняшний день такую помощь получили более 30 пациентов. Вся помощь, оказываемая ФМБА России, абсолютно бесплатна для пациентов. Формирование потоков происходит совместно с министерством здравоохранения ДНР.Стоит отметить возможности агентства в проведении комплексной восстановительной терапии и медицинской реабилитации детей, в том числе после сложных протезирований и реконструктивных операций, а также долечивание и оздоровление в санаторно-курортных детских учреждениях – такая работа сейчас активно ведется. ФМБА России готово принимать всех детей Донбасса для оказания такой медицинской помощи.– Как введение санкций повлияло на работу ФМБА? Нет ли проблем с лекарствами и медицинским оборудованием?– На работе организаций ФМБА России санкции в настоящее время сказываются в увеличении сроков поставки и стоимости расходных материалов и реагентов для выполнения лабораторных исследований, а также проведения научно-исследовательских работ с задействованием зарубежного оборудования экспертного класса. Именно поэтому, активизировалась работа по импортозамещению таких материалов, в том числе, с привлечением технологических возможностей дружественных стран. За последних два года центры ФМБА разработали собственные реагенты для ПЦР, отечественные тест-системы без зарубежных компонентов, стандартизованные образцы и сыворотки для создания отечественных вакцин.– Введенные против нашей страны санкции могут дать толчок к развитию нашего собственного производства. Над чем сейчас работают специалисты ФМБА? Какие новые препараты и технологии разрабатываете? Когда можно ожидать их появление?– В данный момент два стратегических ФГУПа ФМБА России (Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России и научно-производственный центр "Фармзащита" ФМБА России) проводят работу по синтезу молекул для разработки препаратов для лечения орфанных заболеваний.В клиническую деятельность Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России внедрены самые современные и инновационные методы стереотаксической и открытой нейрохирургии, интрацеребральной рентгенэндоваскулярной хирургии, комплексной высокотехнологичной нейрореабилитации. В 2021 году Центр был оснащен уникальной и пока единственной в нашей стране установкой сфокусированного ультразвука, которая предназначена для проведения малоинвазивных стереотаксических операций на мозге и устранения проявления паркинсонизма, разнообразных гиперкинезов, других экстрапирамидных нарушений, считавшихся до сих пор неизлечимыми.За последние годы Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России разработана технологическая платформа для создания и опытного производства антибактерийных полисахаридных конъюгированных вакцин по полному циклу на основе серотипов бактерий, характерных для России. Платформа считается одной из самых сложных в мире и ранее отсутствовала в нашей стране.В структуре Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России в 2021 году был открыт центр технологий и микрофабрикации, представляющий собой высокотехнологичный научно-производственный комплекс. Коллектив центра внедрил микрофлюидные и нанотехнологии, технологии нанофотоники и плазмоники, на основе которых начал разрабатывать инновационные сенсорные и детекторные приборы, лаборатории на чипе.В ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России разработана технологическая платформа по олигонуклеотидному и пептидному синтезу, которая получила финансирование правительства России на усовершенствование и расширение, что позволит увеличить объемы синтеза уже к концу 2022 года в 10 раз и разработать методы снижения его стоимости. Все это говорит о значительном развитии биомедицинской науки, которая сегодня расширяет рамки возможностей клинической медицины.– Когда можно будет привиться вакциной "Конвасэл"? Можно ли использовать ее для ревакцинации?– В ходе клинического исследования, которое было начато 19 июля 2021 года, было доказано, что вакцинация "Конвасэл" приводит у человека к 100% выработке высоких титров специфических антител класса IgG к нуклеокапсидному белку N вируса SARS-CoV-2, специфического клеточного иммунитета, поляризованного по безопасному для человека Th1 профилю, формированию специфических центральных клеток памяти, а также развитию выраженной антителозависимой цитотоксичности.В клиническое исследование было включено 155 добровольцев (20 человек на первой фазе и 135 человек во второй). Добровольцы могли быть вакцинированы против COVID-19 любой доступной на тот момент вакциной не ранее чем за 30 дней до момента включения в исследование. Последующие результаты клинических исследований показали, что при соблюдении этого срока (30 дней) возможно применять вакцину "Конвасэл" для ревакцинации после применения вакцин "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Заявка в министерство здравоохранения Российской Федерации на утверждение отпускной цены вакцины "Конвасэл" подана 29 марта 2022 года. Поступление вакцины в больницы ожидается после утверждения отпускной цены Минздравом России.– После коронавируса многие сталкиваются с различными когнитивными нарушениями: проблемами со сном, с памятью, с нарушением обоняния и вкуса. Ведется ли специалистами ФМБА изучение данной проблемы, и разрабатываются ли программы реабилитации? Есть ли уже какие-то успехи в этом направлении?– Действительно, после заболеваний COVID-19 увеличилось число пациентов с неврологическими расстройствами. По данным центров ФМБА, самыми частыми постковидными неврологическими симптомами являются общемозговые: астения – 85%, "мозговой туман" – 81%, головная боль – 68%.Однако, при COVID-19 встречаются и очаговые поражения центральной и периферической нервной системы, мышечной системы. Тяжелое течение инфекции способствует провоспалительным изменениям, нарушениям свертывающей системы крови и поражению микрососудистого русла. Поэтому нередко встречается сочетание COVID-19 и нарушений мозгового кровообращения, в том числе инсультов.Одним из наиболее сложных и инвалидизирующих проявлений постковидного синдрома является развитие когнитивных нарушений, отличающихся стойкостью на протяжении более шести месяцев. Нарушения памяти, внимания, скорости протекания психических процессов приводят к потере работоспособности. Исследованиями когнитивных нарушений, вызванных COVID-19, активно занимаются в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России. Установлено, что когнитивные нарушения у пациентов, перенесших COVID-19, могут быть связаны с различными факторами, среди которых гипоксемия, дыхательная недостаточность, сложности при проведении ИВЛ, нейротропность вируса, развитие микроциркуляторных нарушений, социальная изоляция, психологический стресс, ограничение физической активности, декомпенсация сопутствующих хронических заболеваний.Когнитивные нарушения на фоне коронавирусной инфекции имеют очень сложный механизм и иногда могут даже возникать de novo в постковидном периоде после относительно нетяжелого течения острой инфекции.Приведенные данные свидетельствуют о необходимости неврологического и когнитивного/аффективного мониторинга состояния пациентов, перенёсших COVID-19, поиска терапевтических подходов к их коррекции. Чрезвычайно важно проведение восстановительного лечения. Однако дать единые рекомендации невозможно, так как они во многом будут определяться характером осложнений, их тяжестью, сопутствующей патологией и целым рядом других факторов.В качестве перспективного направления рассматривается коррекция потенциально модифицируемых факторов риска развития когнитивных нарушений. К ним, прежде всего, относятся артериальная гипертония, гиперлипидемия, гипергомоцистеинемия, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, дефицит витаминов и фолиевой кислоты, дисфункция щитовидной железы, потеря зрения и слуха, снижение физической и умственной активности, расстройства сна, злоупотребление алкоголем или наркотиками, хроническая боль, стресс, депрессия, курение, черепно-мозговая травма.Необходимо соблюдение здорового образа жизни, выполнение физической и когнитивной тренировки, соблюдение правильного рациона питания, режима труда и отдыха с достаточным ночным сном.

https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795748994.html

https://ria.ru/20220615/vaktsiny-1795565119.html

https://ria.ru/20220615/farmindustriya-1795495792.html

https://ria.ru/20220609/covid-1794086823.html

https://ria.ru/20220613/virusy-1794254622.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220612/omikron-1794834084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), донбасс, россия, коронавирус в россии