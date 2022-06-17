https://ria.ru/20220617/schit-1796015848.html

Попова призвала быстрее создать санитарный щит

Попова призвала быстрее создать санитарный щит - РИА Новости, 17.06.2022

Попова призвала быстрее создать санитарный щит

Данные, полученные на территории проведения спецоперации, говорят, что России надо быстрее вводить инструменты санитарного щита в жизнь, заявила глава... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:56

2022-06-17T10:56

2022-06-17T11:05

петербургский международный экономический форум — 2022

здоровье - общество

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Данные, полученные на территории проведения спецоперации, говорят, что России надо быстрее вводить инструменты санитарного щита в жизнь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Все эти инструменты - это как раз элементы санитарного щита, вот сегодняшнее их развитие, их имплементация в нашу обычную рутинную жизнь - это как раз та задача, о которой мы собственно говорили предыдущие годы, но которая сегодня уже решена и будет в дальнейшем решаться", - сказала она на ПМЭФ.По словам Поповой, "то, что это будет востребовано, и то, что мы делаем, это в самом деле инвестиция, показывает сегодняшний день". "Те невероятные данные, которые получают сегодня на территории специальной военной операции, они говорят о том, что нам нужно это делать и делать очень быстро", - добавила Попова.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210903/golikova-1748491080.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова