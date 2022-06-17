10:56 17.06.2022 (обновлено: 11:05 17.06.2022)
Попова призвала быстрее создать санитарный щит
Попова: данные, полученные во время спецоперации, говорят о необходимости санитарного щита
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Данные, полученные на территории проведения спецоперации, говорят, что России надо быстрее вводить инструменты санитарного щита в жизнь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все эти инструменты - это как раз элементы санитарного щита, вот сегодняшнее их развитие, их имплементация в нашу обычную рутинную жизнь - это как раз та задача, о которой мы собственно говорили предыдущие годы, но которая сегодня уже решена и будет в дальнейшем решаться", - сказала она на ПМЭФ.
По словам Поповой, "то, что это будет востребовано, и то, что мы делаем, это в самом деле инвестиция, показывает сегодняшний день". "Те невероятные данные, которые получают сегодня на территории специальной военной операции, они говорят о том, что нам нужно это делать и делать очень быстро", - добавила Попова.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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