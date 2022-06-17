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Сбербанк восстановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/sberbank-1795980967.html
Сбербанк восстановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях
Сбербанк восстановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях - РИА Новости, 17.06.2022
Сбербанк восстановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях
Сбербанк восстановил платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях после их приостановки в начале июня, заявил глава Сбербанка Герман... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:12
2022-06-17T09:25
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
борис титов
санкт-петербург
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сбербанк восстановил платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях после их приостановки в начале июня, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях. Тогда в банке отмечали, что банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов."Уже можем", - сказал Греф в ответ на слова бизнес-омбусмена Бориса Титова о невозможности сейчас рассчитываться в торговле в юанях.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/swift-1795100143.html
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экономика, борис титов, санкт-петербург, сбербанк россии
09:12 17.06.2022 (обновлено: 09:25 17.06.2022)
 
Сбербанк восстановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

Глава Сбербанка Греф заявил о восстановлении расчетов по внешнеторговым договорам в юанях

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сбербанк восстановил платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях после их приостановки в начале июня, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях. Тогда в банке отмечали, что банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Евросоюз отключает Сбербанк, РСХБ и МКБ от SWIFT
"Уже можем", - сказал Греф в ответ на слова бизнес-омбусмена Бориса Титова о невозможности сейчас рассчитываться в торговле в юанях.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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1 июня, 09:15
Россия и Китай нарастят расчеты в юанях и рублях
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаБорис ТитовСанкт-ПетербургСбербанк России
 
 
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