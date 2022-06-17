https://ria.ru/20220617/sberbank-1795980967.html

Сбербанк восстановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

Сбербанк восстановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях - РИА Новости, 17.06.2022

Сбербанк восстановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

Сбербанк восстановил платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях после их приостановки в начале июня, заявил глава Сбербанка Герман... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:12

2022-06-17T09:12

2022-06-17T09:25

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

борис титов

санкт-петербург

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сбербанк восстановил платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях после их приостановки в начале июня, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях. Тогда в банке отмечали, что банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов."Уже можем", - сказал Греф в ответ на слова бизнес-омбусмена Бориса Титова о невозможности сейчас рассчитываться в торговле в юанях.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/swift-1795100143.html

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санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, борис титов, санкт-петербург, сбербанк россии