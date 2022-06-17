https://ria.ru/20220617/sammit-1795971429.html

Лаврентьев рассказал о подготовке саммита России, Турции и Ирана по Сирии

Лаврентьев рассказал о подготовке саммита России, Турции и Ирана по Сирии - РИА Новости, 17.06.2022

Лаврентьев рассказал о подготовке саммита России, Турции и Ирана по Сирии

Саммит РФ-Турция и Иран по Сирии может пройти до конца лета или к концу года, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:08

2022-06-17T08:08

2022-06-17T08:08

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НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. Саммит РФ-Турция и Иран по Сирии может пройти до конца лета или к концу года, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Если его (саммит) удастся провести до конца августа, это одно дело. Насколько я понимаю, может, есть вариант с переносом на более поздний срок – на конец этого года. Именно самого саммита", - сказал Лаврентьев.Ранее помощник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи сообщил РИА Новости, что эпидемиологическая ситуация в Иране с COVID-19, из-за которой откладывалась очная встреча президентов трех стран в этой стране, теперь позволяет ее провести, и она будет проведена при первой возможности. Последний раз лидеры общались втроем в июле 2020 года, однако встреча проходила в режиме видеоконференции.В Казахстане 15-16 июня прошел 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20220616/siriya-1795761136.html

https://ria.ru/20220617/ploschadka-1795970002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сирия, россия, оон, александр лаврентьев