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Лаврентьев рассказал о подготовке саммита России, Турции и Ирана по Сирии - РИА Новости, 17.06.2022
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Лаврентьев рассказал о подготовке саммита России, Турции и Ирана по Сирии
Лаврентьев рассказал о подготовке саммита России, Турции и Ирана по Сирии - РИА Новости, 17.06.2022
Лаврентьев рассказал о подготовке саммита России, Турции и Ирана по Сирии
Саммит РФ-Турция и Иран по Сирии может пройти до конца лета или к концу года, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:08
2022-06-17T08:08
в мире
иран
сирия
россия
оон
александр лаврентьев
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НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. Саммит РФ-Турция и Иран по Сирии может пройти до конца лета или к концу года, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Если его (саммит) удастся провести до конца августа, это одно дело. Насколько я понимаю, может, есть вариант с переносом на более поздний срок – на конец этого года. Именно самого саммита", - сказал Лаврентьев.Ранее помощник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи сообщил РИА Новости, что эпидемиологическая ситуация в Иране с COVID-19, из-за которой откладывалась очная встреча президентов трех стран в этой стране, теперь позволяет ее провести, и она будет проведена при первой возможности. Последний раз лидеры общались втроем в июле 2020 года, однако встреча проходила в режиме видеоконференции.В Казахстане 15-16 июня прошел 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
https://ria.ru/20220616/siriya-1795761136.html
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в мире, иран, сирия, россия, оон, александр лаврентьев
08:08 17.06.2022
 
Лаврентьев рассказал о подготовке саммита России, Турции и Ирана по Сирии

Лаврентьев: саммит России, Турции и Ирана по Сирии может пройти до конца лета

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. Саммит РФ-Турция и Иран по Сирии может пройти до конца лета или к концу года, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Если его (саммит) удастся провести до конца августа, это одно дело. Насколько я понимаю, может, есть вариант с переносом на более поздний срок – на конец этого года. Именно самого саммита", - сказал Лаврентьев.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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США не заинтересованы в контактах по Сирии, заявил Лаврентьев
Ранее помощник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи сообщил РИА Новости, что эпидемиологическая ситуация в Иране с COVID-19, из-за которой откладывалась очная встреча президентов трех стран в этой стране, теперь позволяет ее провести, и она будет проведена при первой возможности. Последний раз лидеры общались втроем в июле 2020 года, однако встреча проходила в режиме видеоконференции.
В Казахстане 15-16 июня прошел 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
07:56
Площадка вместо Женевы для конституционного комитета Сирии не подобрана
 
В миреИранСирияРоссияООНАлександр Лаврентьев
 
 
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