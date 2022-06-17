Лаврентьев рассказал о подготовке саммита России, Турции и Ирана по Сирии
Лаврентьев: саммит России, Турции и Ирана по Сирии может пройти до конца лета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. Саммит РФ-Турция и Иран по Сирии может пройти до конца лета или к концу года, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Если его (саммит) удастся провести до конца августа, это одно дело. Насколько я понимаю, может, есть вариант с переносом на более поздний срок – на конец этого года. Именно самого саммита", - сказал Лаврентьев.
Ранее помощник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи сообщил РИА Новости, что эпидемиологическая ситуация в Иране с COVID-19, из-за которой откладывалась очная встреча президентов трех стран в этой стране, теперь позволяет ее провести, и она будет проведена при первой возможности. Последний раз лидеры общались втроем в июле 2020 года, однако встреча проходила в режиме видеоконференции.
В Казахстане 15-16 июня прошел 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.