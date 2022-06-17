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Нерусофоб не сможет стать польским политиком, заявил Алиханов - РИА Новости, 17.06.2022
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Нерусофоб не сможет стать польским политиком, заявил Алиханов
Нерусофоб не сможет стать польским политиком, заявил Алиханов - РИА Новости, 17.06.2022
Нерусофоб не сможет стать польским политиком, заявил Алиханов
Уровень русофобии в Польше очень высокий, если человек не является русофобом, он не может быть политиком в Польше, заявил РИА Новости губернатор Калининградской РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:51
2022-06-17T15:51
польша
россия
в мире
калининградская область
антон алиханов
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Уровень русофобии в Польше очень высокий, если человек не является русофобом, он не может быть политиком в Польше, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь заявил, что нужно "победить и ликвидировать" идеологию "русского мира"."Если ты не русофоб, то ты польским политиком быть не можешь. К сожалению, дела обстоят именно так", - заявил Алиханов. По его словам, уровень русофобии в Польши сейчас очень высокий и это отражается в риторике польских политиков."Если бы мы близко к сердцу принимали риторику поляков, мы бы уже инфаркт заработали, поэтому думаю, что сильно переживать на этот счет не стоит, но думаю, что это все надо записывать, запоминать, ну и желательно, отвечать адекватным образом", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, принимает ли он близко к сердцу русофобские высказывания польских политиков.Глава региона напомнил, что недавно на Балтийском культурном форуме он предложил обратиться к руководству разных стран и договориться о каком-нибудь меморандуме о запрете "культуры отмены". "Ну, потому что история с этим кэнселингом тотальным становится похожа на какую-то фашистскую идеологию, когда мы можем запретить "все и вся", причём очень политизированным, очень искаженным представлением о мире", - сказал Алиханов.По его словам, в Польше и ранее были антироссийские настроения, которые сейчас значительно усилились. "Текущий период отличается только тем, что сейчас и другие политические силы не могут себе позволить в Польше даже хоть какого-то рационального отношения к российско-польским межгосударственным связям. То есть сейчас это стало не просто мейнстримом, это тотальная обязательная оппозиция, дополнительный чек-лист для того, можешь ты быть польским политиком или нет", - добавил губернатор.Между тем, по мнению Алиханова, такая русофобская политика приведёт к негативным последствиям для самих поляков. "На ненависти далеко не уедешь, это ни к чему хорошему не приводит, уровень агрессии растёт и фрустрация в польском обществе достаточно серьёзная. С одной стороны необходимо эту русофобию поддерживать в себе, с другой стороны, тот кризис, с которым они начинают сталкиваться из-за украинских беженцев, из-за их не всегда адекватного поведения в Польше, он диссонирует с необходимостью поддерживать уровень русофобии высоким, поэтому уровень фрустрации там, конечно, серьезно растет", - подчеркнул Алиханов.Польские политики в последнее время не раз делали громкие антироссийские заявления в свете специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.В МИД РФ заявляли, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. А по словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, "отмороженно русофобскую политику" на протяжении 10 лет, такой курс - не что иное, как "политическая имбецильность". Он также советовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений Дуды о том, что границ между Киевом и Варшавой больше не будет, поскольку задачи поляков - вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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польша, россия, в мире, калининградская область, антон алиханов, санкции в отношении россии
15:51 17.06.2022
 
Нерусофоб не сможет стать польским политиком, заявил Алиханов

Алиханов: если человек не русофоб, он не сможет быть политиком в Польше

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Уровень русофобии в Польше очень высокий, если человек не является русофобом, он не может быть политиком в Польше, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь заявил, что нужно "победить и ликвидировать" идеологию "русского мира".
"Если ты не русофоб, то ты польским политиком быть не можешь. К сожалению, дела обстоят именно так", - заявил Алиханов. По его словам, уровень русофобии в Польши сейчас очень высокий и это отражается в риторике польских политиков.
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"Если бы мы близко к сердцу принимали риторику поляков, мы бы уже инфаркт заработали, поэтому думаю, что сильно переживать на этот счет не стоит, но думаю, что это все надо записывать, запоминать, ну и желательно, отвечать адекватным образом", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, принимает ли он близко к сердцу русофобские высказывания польских политиков.
Глава региона напомнил, что недавно на Балтийском культурном форуме он предложил обратиться к руководству разных стран и договориться о каком-нибудь меморандуме о запрете "культуры отмены". "Ну, потому что история с этим кэнселингом тотальным становится похожа на какую-то фашистскую идеологию, когда мы можем запретить "все и вся", причём очень политизированным, очень искаженным представлением о мире", - сказал Алиханов.
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По его словам, в Польше и ранее были антироссийские настроения, которые сейчас значительно усилились. "Текущий период отличается только тем, что сейчас и другие политические силы не могут себе позволить в Польше даже хоть какого-то рационального отношения к российско-польским межгосударственным связям. То есть сейчас это стало не просто мейнстримом, это тотальная обязательная оппозиция, дополнительный чек-лист для того, можешь ты быть польским политиком или нет", - добавил губернатор.
Между тем, по мнению Алиханова, такая русофобская политика приведёт к негативным последствиям для самих поляков. "На ненависти далеко не уедешь, это ни к чему хорошему не приводит, уровень агрессии растёт и фрустрация в польском обществе достаточно серьёзная. С одной стороны необходимо эту русофобию поддерживать в себе, с другой стороны, тот кризис, с которым они начинают сталкиваться из-за украинских беженцев, из-за их не всегда адекватного поведения в Польше, он диссонирует с необходимостью поддерживать уровень русофобии высоким, поэтому уровень фрустрации там, конечно, серьезно растет", - подчеркнул Алиханов.
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