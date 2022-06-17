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Москва, Татарстан и Подмосковье возглавили рейтинг АСИ по инвестклимату - РИА Новости, 17.06.2022
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Москва, Татарстан и Подмосковье возглавили рейтинг АСИ по инвестклимату
Москва, Татарстан и Подмосковье возглавили рейтинг АСИ по инвестклимату - РИА Новости, 17.06.2022
Москва, Татарстан и Подмосковье возглавили рейтинг АСИ по инвестклимату
Москва, Татарстан и Подмосковье вошли в топ-3 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2021 года, результаты... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:32
2022-06-17T11:32
республика татарстан
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
экономика
республика татарстан (татарстан)
светлана чупшева
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Москва, Татарстан и Подмосковье вошли в топ-3 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2021 года, результаты рейтинга представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Москва, как и Татарстан, удерживают свои позиции уже четвертый год подряд, а Московская область - в тройке лидеров впервые. В прошлом году Подмосковье занимало седьмую строчку. Четвертое место занимает Тульская область - второй год подряд. На пятом месте расположились сразу пять регионов – Башкирия, Нижегородская, Тюменская, Новгородская и Сахалинская области. Шестое место разделили Санкт-Петербург и ХМАО, седьмое место – Калужская и Белгородская области, а также Крым. На восьмом месте расположился Краснодарский край, девятое место занимают Челябинская, Самарская, Ленинградская, Липецкая и Ивановская области. Первую десятку замыкают Ярославская и Тамбовская область.Что касается регионов-лидеров роста нынешнего рейтинга, глава АСИ отметила Курганскую, Вологодскую, Мурманскую, Московскую области, Севастополь, Алтайский и Пермский края."В среднем по стране условия ведения бизнеса по многим сюжетам улучшились по сравнению с прошлым годом. В рейтинге прошлого года было 42 показателя, из них по 30, это более 70%, наблюдается улучшение", - отметила Чупшева.По ее словам, результаты исследования АСИ показывают, что на фоне частичной отмены ограничительных мер по коронавирусу, а также продления моратория на проверки бизнеса, уровень давления на бизнес продолжает снижаться.Как подчеркнула Чупшева, предприниматели в основном высоко оценивают деловую среду и инфраструктуру поддержки в своих регионах, а предоставление бизнесу финансовых льгот, земельных участков и его целевое субсидирование приводят к росту инвестиций в экономику субъектов.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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агентство стратегических инициатив (аси), россия, экономика, республика татарстан (татарстан), светлана чупшева, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
11:32 17.06.2022
 

Москва, Татарстан и Подмосковье возглавили рейтинг АСИ по инвестклимату

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники сессии "Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ" на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Участники сессии Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Участники сессии "Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ" на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Москва, Татарстан и Подмосковье вошли в топ-3 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2021 года, результаты рейтинга представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Москва, как и Татарстан, удерживают свои позиции уже четвертый год подряд, а Московская область - в тройке лидеров впервые. В прошлом году Подмосковье занимало седьмую строчку. Четвертое место занимает Тульская область - второй год подряд. На пятом месте расположились сразу пять регионов – Башкирия, Нижегородская, Тюменская, Новгородская и Сахалинская области. Шестое место разделили Санкт-Петербург и ХМАО, седьмое место – Калужская и Белгородская области, а также Крым. На восьмом месте расположился Краснодарский край, девятое место занимают Челябинская, Самарская, Ленинградская, Липецкая и Ивановская области. Первую десятку замыкают Ярославская и Тамбовская область.
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Что касается регионов-лидеров роста нынешнего рейтинга, глава АСИ отметила Курганскую, Вологодскую, Мурманскую, Московскую области, Севастополь, Алтайский и Пермский края.
"В среднем по стране условия ведения бизнеса по многим сюжетам улучшились по сравнению с прошлым годом. В рейтинге прошлого года было 42 показателя, из них по 30, это более 70%, наблюдается улучшение", - отметила Чупшева.
По ее словам, результаты исследования АСИ показывают, что на фоне частичной отмены ограничительных мер по коронавирусу, а также продления моратория на проверки бизнеса, уровень давления на бизнес продолжает снижаться.
Как подчеркнула Чупшева, предприниматели в основном высоко оценивают деловую среду и инфраструктуру поддержки в своих регионах, а предоставление бизнесу финансовых льгот, земельных участков и его целевое субсидирование приводят к росту инвестиций в экономику субъектов.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
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Республика ТатарстанАгентство стратегических инициатив (АСИ)РоссияЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)Светлана ЧупшеваПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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