https://ria.ru/20220617/respiratory-1796135867.html

Производство респираторов увеличат в Ленобласти

Производство респираторов увеличат в Ленобласти - РИА Новости, 17.06.2022

Производство респираторов увеличат в Ленобласти

"Респираторный комплекс" во Всеволожском районе Ленинградской области инвестирует в расширение и переоборудование производства 500 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:19

2022-06-17T15:19

2022-06-17T15:19

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "Респираторный комплекс" во Всеволожском районе Ленинградской области инвестирует в расширение и переоборудование производства 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта подписано на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и директором ООО "Респираторный комплекс" Владимиром Астаховым.В ходе реализации проекта запланировано строительство и реконструкция комплекса зданий для размещения технологических линий по изготовлению формованных и трехпанельных респираторов, логистическо-складских и административно-бытовых комплексов. Будет приобретено новое специализированное оборудование, проведена модернизация и прокладка инженерных коммуникаций."Объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей, на предприятии появится более 170 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить объемы производства до 100 миллионов респираторов в год.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/khab-1795911025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, пмэф, россия