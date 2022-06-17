https://ria.ru/20220617/respiratory-1796135867.html
Производство респираторов увеличат в Ленобласти
Производство респираторов увеличат в Ленобласти - РИА Новости, 17.06.2022
Производство респираторов увеличат в Ленобласти
"Респираторный комплекс" во Всеволожском районе Ленинградской области инвестирует в расширение и переоборудование производства 500 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:19
2022-06-17T15:19
2022-06-17T15:19
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "Респираторный комплекс" во Всеволожском районе Ленинградской области инвестирует в расширение и переоборудование производства 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта подписано на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и директором ООО "Респираторный комплекс" Владимиром Астаховым.В ходе реализации проекта запланировано строительство и реконструкция комплекса зданий для размещения технологических линий по изготовлению формованных и трехпанельных респираторов, логистическо-складских и административно-бытовых комплексов. Будет приобретено новое специализированное оборудование, проведена модернизация и прокладка инженерных коммуникаций."Объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей, на предприятии появится более 170 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить объемы производства до 100 миллионов респираторов в год.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, пмэф, россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "Респираторный комплекс" во Всеволожском районе Ленинградской области инвестирует в расширение и переоборудование производства 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта подписано на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
и директором ООО "Респираторный комплекс" Владимиром Астаховым.
В ходе реализации проекта запланировано строительство и реконструкция комплекса зданий для размещения технологических линий по изготовлению формованных и трехпанельных респираторов, логистическо-складских и административно-бытовых комплексов. Будет приобретено новое специализированное оборудование, проведена модернизация и прокладка инженерных коммуникаций.
"Объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей, на предприятии появится более 170 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить объемы производства до 100 миллионов респираторов в год.
"В период пандемии предприятие испытывало колоссальную нагрузку из-за высокого спроса на свою продукцию, но при этом были выполнены все обязательства, в том числе оперативная поставка средств защиты в медицинские учреждения Ленинградской области. Успеху способствовало, в том числе, и участие в национальном проекте "Производительность труда". Инвестиции в модернизацию говорят о том, что сегодня предприятие развивается и готово выйти на новый уровень производства", ― сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.