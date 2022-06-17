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Врио главы Томской области рассказал о смещении акцентов развития региона - РИА Новости, 17.06.2022
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Врио главы Томской области рассказал о смещении акцентов развития региона
Врио главы Томской области рассказал о смещении акцентов развития региона - РИА Новости, 17.06.2022
Врио главы Томской области рассказал о смещении акцентов развития региона
Власти Томской области скорректируют стратегию развития региона до 2030 года, расставив соответствующие новым реалиям акценты, один из которых –... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:57
2022-06-17T05:57
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экономика
томская область
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти Томской области скорректируют стратегию развития региона до 2030 года, расставив соответствующие новым реалиям акценты, один из которых – импортозамещение, рассказал РИА Новости в рамках ПМЭФ врио губернатора региона Владимир Мазур.Ранее Мазур сообщал, что существующая Стратегия развития Томской области до 2030 года частично устарела и требует доработки, так как документ готовили семь лет назад. Он заявил о начале формирования новой программы развития области под рабочим названием "Умное лидерство".Врио губернатора отметил, что у него есть понимание развития Томской области в непростых условиях санкционного давления. "Сегодня томские производители … успешно занимаются импортозамещением - они пошли дальше и предлагают линейки продуктов, в которых не замещают части, а уже создают совершенно новый российский продукт. При этом качество не уступает зарубежным производителям, но на 45-50% по стоимости ниже. Это большое достижение", - указал Мазур.По его словам, таких примеров в Томской области много, около 200 наименований оригинальной продукции регион уже сейчас готов представить на рынок России.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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томская область
россия
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экономика, томская область, россия, санкт-петербург
05:57 17.06.2022
 
Врио главы Томской области рассказал о смещении акцентов развития региона

Врио главы Томской области Мазур: при развитии региона будет акцент на импортозамещение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИмпортозамещение
Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Импортозамещение. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти Томской области скорректируют стратегию развития региона до 2030 года, расставив соответствующие новым реалиям акценты, один из которых – импортозамещение, рассказал РИА Новости в рамках ПМЭФ врио губернатора региона Владимир Мазур.
Ранее Мазур сообщал, что существующая Стратегия развития Томской области до 2030 года частично устарела и требует доработки, так как документ готовили семь лет назад. Он заявил о начале формирования новой программы развития области под рабочим названием "Умное лидерство".
"Стратегия развития до 2030 года есть, но в силу сегодняшних подходов мы, конечно, ее должны корректировать, сделать акценты. Потому что, например, очень остро появился вопрос импортозамещения, и мы должны ставить предприятия на новые рельсы", - сказал глава региона.
Врио губернатора отметил, что у него есть понимание развития Томской области в непростых условиях санкционного давления. "Сегодня томские производители … успешно занимаются импортозамещением - они пошли дальше и предлагают линейки продуктов, в которых не замещают части, а уже создают совершенно новый российский продукт. При этом качество не уступает зарубежным производителям, но на 45-50% по стоимости ниже. Это большое достижение", - указал Мазур.
По его словам, таких примеров в Томской области много, около 200 наименований оригинальной продукции регион уже сейчас готов представить на рынок России.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаТомская областьРоссияСанкт-Петербург
 
 
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