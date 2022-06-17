https://ria.ru/20220617/razvitie-1795963645.html

Врио главы Томской области рассказал о смещении акцентов развития региона

Врио главы Томской области рассказал о смещении акцентов развития региона - РИА Новости, 17.06.2022

Врио главы Томской области рассказал о смещении акцентов развития региона

Власти Томской области скорректируют стратегию развития региона до 2030 года, расставив соответствующие новым реалиям акценты, один из которых –... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T05:57

2022-06-17T05:57

2022-06-17T05:57

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

томская область

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти Томской области скорректируют стратегию развития региона до 2030 года, расставив соответствующие новым реалиям акценты, один из которых – импортозамещение, рассказал РИА Новости в рамках ПМЭФ врио губернатора региона Владимир Мазур.Ранее Мазур сообщал, что существующая Стратегия развития Томской области до 2030 года частично устарела и требует доработки, так как документ готовили семь лет назад. Он заявил о начале формирования новой программы развития области под рабочим названием "Умное лидерство".Врио губернатора отметил, что у него есть понимание развития Томской области в непростых условиях санкционного давления. "Сегодня томские производители … успешно занимаются импортозамещением - они пошли дальше и предлагают линейки продуктов, в которых не замещают части, а уже создают совершенно новый российский продукт. При этом качество не уступает зарубежным производителям, но на 45-50% по стоимости ниже. Это большое достижение", - указал Мазур.По его словам, таких примеров в Томской области много, около 200 наименований оригинальной продукции регион уже сейчас готов представить на рынок России.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1795963163.html

томская область

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, томская область, россия, санкт-петербург