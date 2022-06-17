https://ria.ru/20220617/razrabotki-1796239237.html

Путин похвалил разработки по искусственному интеллекту и большим данным

Путин похвалил разработки по искусственному интеллекту и большим данным - РИА Новости, 17.06.2022

Путин похвалил разработки по искусственному интеллекту и большим данным

Многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:26

2022-06-17T17:26

2022-06-17T17:26

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796224175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5280a111f47116afe91fdfd02890dcb3.jpg

С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире, заявил президент России Владимир Путин."Многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/biznes-1796195890.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, технологии, россия