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Путин похвалил разработки по искусственному интеллекту и большим данным - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/razrabotki-1796239237.html
Путин похвалил разработки по искусственному интеллекту и большим данным
Путин похвалил разработки по искусственному интеллекту и большим данным - РИА Новости, 17.06.2022
Путин похвалил разработки по искусственному интеллекту и большим данным
Многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:26
2022-06-17T17:26
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
технологии
россия
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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире, заявил президент России Владимир Путин."Многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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владимир путин, технологии, россия
17:26 17.06.2022
 
Путин похвалил разработки по искусственному интеллекту и большим данным

Путин похвалил российские разработки по искусственному интеллекту и большим данным

© РИА Новости / Павел Бедняков Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
 Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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