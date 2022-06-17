https://ria.ru/20220617/razrabotki-1796239237.html
Путин похвалил разработки по искусственному интеллекту и большим данным
Путин похвалил разработки по искусственному интеллекту и большим данным - РИА Новости, 17.06.2022
Путин похвалил разработки по искусственному интеллекту и большим данным
Многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:26
2022-06-17T17:26
2022-06-17T17:26
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796224175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5280a111f47116afe91fdfd02890dcb3.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире, заявил президент России Владимир Путин."Многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/biznes-1796195890.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796224175_326:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_ef651b15faa677e4335f85a1965dd451.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, технологии, россия
Путин похвалил разработки по искусственному интеллекту и большим данным
Путин похвалил российские разработки по искусственному интеллекту и большим данным