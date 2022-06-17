https://ria.ru/20220617/python-1796281092.html
Экономист предложил сделать Python первым "иностранным" языком для россиян
Экономист предложил сделать Python первым "иностранным" языком для россиян - РИА Новости, 17.06.2022
Экономист предложил сделать Python первым "иностранным" языком для россиян
Python, язык программирования, должен стать первым "иностранным" для большинства российских граждан, заявил главный экономист по России и СНГ "ВТБ Капитал"... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:37
2022-06-17T18:37
2022-06-17T18:37
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
санкт-петербург
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Python, язык программирования, должен стать первым "иностранным" для большинства российских граждан, заявил главный экономист по России и СНГ "ВТБ Капитал" Александр Исаков, выступая на ПМЭФ на сессии "Новый рост".Ранее на этой же серии Исаков сообщил, что если Россия хочет стать технологической державой, то технические навыки в школах стоит начинать давать гораздо раньше.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/programmirovanie-1796063927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, экономика
Экономист предложил сделать Python первым "иностранным" языком для россиян
Экономист ВТБ Исаков: Python должен стать первым "иностранным" языком для россиян