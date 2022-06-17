https://ria.ru/20220617/python-1796281092.html

Экономист предложил сделать Python первым "иностранным" языком для россиян

Экономист предложил сделать Python первым "иностранным" языком для россиян - РИА Новости, 17.06.2022

Экономист предложил сделать Python первым "иностранным" языком для россиян

Python, язык программирования, должен стать первым "иностранным" для большинства российских граждан, заявил главный экономист по России и СНГ "ВТБ Капитал"... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:37

2022-06-17T18:37

2022-06-17T18:37

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Python, язык программирования, должен стать первым "иностранным" для большинства российских граждан, заявил главный экономист по России и СНГ "ВТБ Капитал" Александр Исаков, выступая на ПМЭФ на сессии "Новый рост".Ранее на этой же серии Исаков сообщил, что если Россия хочет стать технологической державой, то технические навыки в школах стоит начинать давать гораздо раньше.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/programmirovanie-1796063927.html

россия

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, санкт-петербург, экономика