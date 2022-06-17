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Экономист предложил сделать Python первым "иностранным" языком для россиян - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/python-1796281092.html
Экономист предложил сделать Python первым "иностранным" языком для россиян
Экономист предложил сделать Python первым "иностранным" языком для россиян - РИА Новости, 17.06.2022
Экономист предложил сделать Python первым "иностранным" языком для россиян
Python, язык программирования, должен стать первым "иностранным" для большинства российских граждан, заявил главный экономист по России и СНГ "ВТБ Капитал"... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:37
2022-06-17T18:37
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
санкт-петербург
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Python, язык программирования, должен стать первым "иностранным" для большинства российских граждан, заявил главный экономист по России и СНГ "ВТБ Капитал" Александр Исаков, выступая на ПМЭФ на сессии "Новый рост".Ранее на этой же серии Исаков сообщил, что если Россия хочет стать технологической державой, то технические навыки в школах стоит начинать давать гораздо раньше.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Владимир Лаврентьев
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россия, санкт-петербург, экономика
18:37 17.06.2022
 
Экономист предложил сделать Python первым "иностранным" языком для россиян

Экономист ВТБ Исаков: Python должен стать первым "иностранным" языком для россиян

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Python, язык программирования, должен стать первым "иностранным" для большинства российских граждан, заявил главный экономист по России и СНГ "ВТБ Капитал" Александр Исаков, выступая на ПМЭФ на сессии "Новый рост".
"Python (высокоуровневый язык программирования - ред.) должен стать первым иностранным языком для большинства наших граждан", - сказал Исаков.
Ранее на этой же серии Исаков сообщил, что если Россия хочет стать технологической державой, то технические навыки в школах стоит начинать давать гораздо раньше.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Программирование - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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