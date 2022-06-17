https://ria.ru/20220617/pvo-1796038602.html

Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 15 беспилотников

Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 15 беспилотников - РИА Новости, 17.06.2022

Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 15 беспилотников

Российские комплексы ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и 15 беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:49

2022-06-17T11:49

2022-06-17T12:02

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безопасность

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и 15 беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны России в районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал он. Также за минувшие сутки были сбиты 15 украинских беспилотников в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР."Кроме того, перехвачена ракета оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" в районе населенного пункта Красный луч Луганской Народной Республики, а также восемь реактивных снарядов РСЗО "Ураган" в районах Чернобаевки Херсонской области, Липцы Харьковской области, Верхнеторецкое, Новоселка Донецкой Народной Республики и Николаевка Луганской Народной Республики", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр