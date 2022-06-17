https://ria.ru/20220617/pvo-1796038602.html
Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 15 беспилотников
Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 15 беспилотников - РИА Новости, 17.06.2022
Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 15 беспилотников
Российские комплексы ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и 15 беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:49
2022-06-17T11:49
2022-06-17T12:02
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и 15 беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны России в районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал он. Также за минувшие сутки были сбиты 15 украинских беспилотников в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР."Кроме того, перехвачена ракета оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" в районе населенного пункта Красный луч Луганской Народной Республики, а также восемь реактивных снарядов РСЗО "Ураган" в районах Чернобаевки Херсонской области, Липцы Харьковской области, Верхнеторецкое, Новоселка Донецкой Народной Республики и Николаевка Луганской Народной Республики", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
11:49 17.06.2022 (обновлено: 12:02 17.06.2022)
Средства ПВО сбили украинский Су-25 и 15 беспилотников
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области и 15 беспилотников