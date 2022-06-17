Путин предупредил о возможности голода и новых потоков миграции в мире
Путин: поведение крупнейших экономик мира может привести к голоду и потокам миграции
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Если крупнейшие экономики мира будут "пылесосить все товары с мирового рынка" к себе домой, это приведет не просто к голоду, а к новым волнам эмиграции, миграционным потокам, считает президент РФ Владимир Путин.
"Если вот так вот себя будут вести крупнейшие экономики мира, будут пылесосить все товары с мирового рынка, в том числе и продовольственные товары, к себе домой, то проблемы-то будут нарастать. Это приведет не просто к голоду, это приведет к новым волнам эмиграции, миграционным потокам, которые захлёстывают уже те же Соединённые штаты. Хотят они строить стену на границе с Мексикой или не хотят, но потоки-то идут, они же не уменьшаются. Там внутриполитически могут между собой бывший и действующий президенты сколько угодно спорить, а потоки эмигрантов идут", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"Голод если в Африке, не дай Бог, настанет, экономическая миграция увеличится в Европу, и что делать-то с этим? Очень просто – нужно тогда просто прекратить такое отношение в мировых делах, когда думают только о себе любимых и всё. А если так будет продолжаться, это будет вести к сложным, тяжелым проблемам, поэтому, конечно, нужно переходить к другой модели хозяйствования и регулирования", - отметил президент РФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.