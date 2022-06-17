https://ria.ru/20220617/putin-1796340113.html

Путин предупредил о возможности голода и новых потоков миграции в мире

Путин предупредил о возможности голода и новых потоков миграции в мире - РИА Новости, 17.06.2022

Путин предупредил о возможности голода и новых потоков миграции в мире

Если крупнейшие экономики мира будут "пылесосить все товары с мирового рынка" к себе домой, это приведет не просто к голоду, а к новым волнам эмиграции,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T21:03

2022-06-17T21:03

2022-06-17T21:03

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

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африка

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Если крупнейшие экономики мира будут "пылесосить все товары с мирового рынка" к себе домой, это приведет не просто к голоду, а к новым волнам эмиграции, миграционным потокам, считает президент РФ Владимир Путин."Если вот так вот себя будут вести крупнейшие экономики мира, будут пылесосить все товары с мирового рынка, в том числе и продовольственные товары, к себе домой, то проблемы-то будут нарастать. Это приведет не просто к голоду, это приведет к новым волнам эмиграции, миграционным потокам, которые захлёстывают уже те же Соединённые штаты. Хотят они строить стену на границе с Мексикой или не хотят, но потоки-то идут, они же не уменьшаются. Там внутриполитически могут между собой бывший и действующий президенты сколько угодно спорить, а потоки эмигрантов идут", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Голод если в Африке, не дай Бог, настанет, экономическая миграция увеличится в Европу, и что делать-то с этим? Очень просто – нужно тогда просто прекратить такое отношение в мировых делах, когда думают только о себе любимых и всё. А если так будет продолжаться, это будет вести к сложным, тяжелым проблемам, поэтому, конечно, нужно переходить к другой модели хозяйствования и регулирования", - отметил президент РФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/prodbezopasnost-1796187121.html

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Наталья Макарова

экономика, россия, мексика, африка, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, в мире