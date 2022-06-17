Рейтинг@Mail.ru
Путин предупредил о возможности голода и новых потоков миграции в мире - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796340113.html
Путин предупредил о возможности голода и новых потоков миграции в мире
Путин предупредил о возможности голода и новых потоков миграции в мире - РИА Новости, 17.06.2022
Путин предупредил о возможности голода и новых потоков миграции в мире
Если крупнейшие экономики мира будут "пылесосить все товары с мирового рынка" к себе домой, это приведет не просто к голоду, а к новым волнам эмиграции,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T21:03
2022-06-17T21:03
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
мексика
африка
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796204226_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e90aee52e2ffa7f811528b438bb6658.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Если крупнейшие экономики мира будут "пылесосить все товары с мирового рынка" к себе домой, это приведет не просто к голоду, а к новым волнам эмиграции, миграционным потокам, считает президент РФ Владимир Путин."Если вот так вот себя будут вести крупнейшие экономики мира, будут пылесосить все товары с мирового рынка, в том числе и продовольственные товары, к себе домой, то проблемы-то будут нарастать. Это приведет не просто к голоду, это приведет к новым волнам эмиграции, миграционным потокам, которые захлёстывают уже те же Соединённые штаты. Хотят они строить стену на границе с Мексикой или не хотят, но потоки-то идут, они же не уменьшаются. Там внутриполитически могут между собой бывший и действующий президенты сколько угодно спорить, а потоки эмигрантов идут", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Голод если в Африке, не дай Бог, настанет, экономическая миграция увеличится в Европу, и что делать-то с этим? Очень просто – нужно тогда просто прекратить такое отношение в мировых делах, когда думают только о себе любимых и всё. А если так будет продолжаться, это будет вести к сложным, тяжелым проблемам, поэтому, конечно, нужно переходить к другой модели хозяйствования и регулирования", - отметил президент РФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/prodbezopasnost-1796187121.html
россия
мексика
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796204226_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_cce87f68ef6e4713028c86441b50d1fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мексика, африка, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, в мире
21:03 17.06.2022
 
Путин предупредил о возможности голода и новых потоков миграции в мире

Путин: поведение крупнейших экономик мира может привести к голоду и потокам миграции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Если крупнейшие экономики мира будут "пылесосить все товары с мирового рынка" к себе домой, это приведет не просто к голоду, а к новым волнам эмиграции, миграционным потокам, считает президент РФ Владимир Путин.
"Если вот так вот себя будут вести крупнейшие экономики мира, будут пылесосить все товары с мирового рынка, в том числе и продовольственные товары, к себе домой, то проблемы-то будут нарастать. Это приведет не просто к голоду, это приведет к новым волнам эмиграции, миграционным потокам, которые захлёстывают уже те же Соединённые штаты. Хотят они строить стену на границе с Мексикой или не хотят, но потоки-то идут, они же не уменьшаются. Там внутриполитически могут между собой бывший и действующий президенты сколько угодно спорить, а потоки эмигрантов идут", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"Голод если в Африке, не дай Бог, настанет, экономическая миграция увеличится в Европу, и что делать-то с этим? Очень просто – нужно тогда просто прекратить такое отношение в мировых делах, когда думают только о себе любимых и всё. А если так будет продолжаться, это будет вести к сложным, тяжелым проблемам, поэтому, конечно, нужно переходить к другой модели хозяйствования и регулирования", - отметил президент РФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 16:19Петербургский международный экономический форум — 2022
Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияМексикаАфрикаПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала