https://ria.ru/20220617/putin-1796334936.html

Путин оценил возможность сопереживания у искусственного интеллекта

Путин оценил возможность сопереживания у искусственного интеллекта - РИА Новости, 17.06.2022

Путин оценил возможность сопереживания у искусственного интеллекта

О возможности сопереживания у искусственного интеллекта говорить пока рано, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:36

2022-06-17T20:36

2022-06-17T20:36

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

владимир путин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796262960_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_1a16023b07c9b25407335445e91ac9e1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. О возможности сопереживания у искусственного интеллекта говорить пока рано, сказал президент РФ Владимир Путин."Возможность сопереживать – она возможна для машины или нет? Некоторые специалисты считают, что в какой-то момент может появиться эта способность сопереживать, но, на мой взгляд, пока рановато об этом говорить. Будет ли это представлять угрозу для человечества или нет? Сложный вопрос, и я пока не берусь на него отвечать. Не считаю, что я достиг такого уровня компетенции, чтобы отвечать на этот вопрос, говорю вам откровенно," - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Также он призвал относиться к техническому прогрессу спокойно: понимать его неизбежность и приспосабливаться. Президент сравнил развитие технологий с восходом или заходом солнца - потому что и то, и другое неизбежно.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796318799.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)