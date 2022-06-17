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Путин оценил возможность сопереживания у искусственного интеллекта - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796334936.html
Путин оценил возможность сопереживания у искусственного интеллекта
Путин оценил возможность сопереживания у искусственного интеллекта - РИА Новости, 17.06.2022
Путин оценил возможность сопереживания у искусственного интеллекта
О возможности сопереживания у искусственного интеллекта говорить пока рано, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T20:36
2022-06-17T20:36
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
владимир путин
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. О возможности сопереживания у искусственного интеллекта говорить пока рано, сказал президент РФ Владимир Путин."Возможность сопереживать – она возможна для машины или нет? Некоторые специалисты считают, что в какой-то момент может появиться эта способность сопереживать, но, на мой взгляд, пока рановато об этом говорить. Будет ли это представлять угрозу для человечества или нет? Сложный вопрос, и я пока не берусь на него отвечать. Не считаю, что я достиг такого уровня компетенции, чтобы отвечать на этот вопрос, говорю вам откровенно," - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Также он призвал относиться к техническому прогрессу спокойно: понимать его неизбежность и приспосабливаться. Президент сравнил развитие технологий с восходом или заходом солнца - потому что и то, и другое неизбежно.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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технологии, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
20:36 17.06.2022
 
Путин оценил возможность сопереживания у искусственного интеллекта

Путин: о возможности сопереживания у искусственного интеллекта говорить пока рано

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. О возможности сопереживания у искусственного интеллекта говорить пока рано, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Возможность сопереживать – она возможна для машины или нет? Некоторые специалисты считают, что в какой-то момент может появиться эта способность сопереживать, но, на мой взгляд, пока рановато об этом говорить. Будет ли это представлять угрозу для человечества или нет? Сложный вопрос, и я пока не берусь на него отвечать. Не считаю, что я достиг такого уровня компетенции, чтобы отвечать на этот вопрос, говорю вам откровенно," - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Также он призвал относиться к техническому прогрессу спокойно: понимать его неизбежность и приспосабливаться. Президент сравнил развитие технологий с восходом или заходом солнца - потому что и то, и другое неизбежно.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 19:48Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин сравнил технический прогресс с восходом солнца
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ТехнологииВладимир ПутинСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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