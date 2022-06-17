Путин оценил возможность сопереживания у искусственного интеллекта
Путин: о возможности сопереживания у искусственного интеллекта говорить пока рано
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. О возможности сопереживания у искусственного интеллекта говорить пока рано, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Возможность сопереживать – она возможна для машины или нет? Некоторые специалисты считают, что в какой-то момент может появиться эта способность сопереживать, но, на мой взгляд, пока рановато об этом говорить. Будет ли это представлять угрозу для человечества или нет? Сложный вопрос, и я пока не берусь на него отвечать. Не считаю, что я достиг такого уровня компетенции, чтобы отвечать на этот вопрос, говорю вам откровенно," - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Также он призвал относиться к техническому прогрессу спокойно: понимать его неизбежность и приспосабливаться. Президент сравнил развитие технологий с восходом или заходом солнца - потому что и то, и другое неизбежно.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.