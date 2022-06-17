https://ria.ru/20220617/putin-1796318799.html

Путин сравнил технический прогресс с восходом солнца

Путин сравнил технический прогресс с восходом солнца - РИА Новости, 17.06.2022

Путин сравнил технический прогресс с восходом солнца

Технический прогресс невозможно остановить и относиться к нему надо, как к восходу солнца, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:48

2022-06-17T19:48

2022-06-17T19:48

петербургский международный экономический форум — 2022

китай

владимир путин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Технический прогресс невозможно остановить и относиться к нему надо, как к восходу солнца, сказал президент России Владимир Путин."Что точно совершенно, и что было только что сказано, это то, что остановить это невозможно. Надо исходить из этого, как из данности. Это все равно, что невозможно остановить восход или заход солнца. Вот когда-то изобрели порох в Китае, и все держали в секрете. Ну и что? Невозможно остановить это. То же самое и в ядерных технологиях, да где угодно. Прогресс остановить невозможно. Не нужно стремиться к тому, чтобы помешать восходу солнца. Нужно просто подумать, как с этим быть – ложиться загорать сегодня или лучше воздержаться. Возделывать на таких-то территориях пшеницу или заняться чем-то другим – ну просто нужно из этого исходить. Неизбежно – значит нужно просто приспосабливаться к этому", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796174981.html

китай

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), технологии