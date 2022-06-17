Путин сравнил технический прогресс с восходом солнца
Путин: технический прогресс не остановить и относиться к нему надо, как к восходу солнца
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Технический прогресс невозможно остановить и относиться к нему надо, как к восходу солнца, сказал президент России Владимир Путин.
"Что точно совершенно, и что было только что сказано, это то, что остановить это невозможно. Надо исходить из этого, как из данности. Это все равно, что невозможно остановить восход или заход солнца. Вот когда-то изобрели порох в Китае, и все держали в секрете. Ну и что? Невозможно остановить это. То же самое и в ядерных технологиях, да где угодно. Прогресс остановить невозможно. Не нужно стремиться к тому, чтобы помешать восходу солнца. Нужно просто подумать, как с этим быть – ложиться загорать сегодня или лучше воздержаться. Возделывать на таких-то территориях пшеницу или заняться чем-то другим – ну просто нужно из этого исходить. Неизбежно – значит нужно просто приспосабливаться к этому", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.