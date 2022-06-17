https://ria.ru/20220617/putin-1796315663.html
Путин считает штурм украинских укрепрайонов под Донецком нецелесообразным
Путин считает штурм украинских укрепрайонов под Донецком нецелесообразным - РИА Новости, 17.06.2022
Путин считает штурм украинских укрепрайонов под Донецком нецелесообразным
Президент России Владимир Путин заявил, что штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком, откуда бьют по жилым кварталам, нецелесообразно. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:45
2022-06-17T19:45
2022-06-17T22:42
петербургский международный экономический форум — 2022
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донецк (днр)
россия
владимир путин
луганск
петербургский международный экономический форум (фонд)
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком, откуда бьют по жилым кварталам, нецелесообразно."Там тактика другая, это видно по картам, и об этом говорят в СМИ", — сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.Он объяснил, что союзные силы стремятся к обходу этих укреплений, что требует некоторого количества времени.Российский лидер добавил, что на этом участке воюют местные жители. Он высоко оценил их усилия в борьбе с противником.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796292406.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), россия, владимир путин, луганск, петербургский международный экономический форум (фонд), вооруженные силы украины, украина
19:45 17.06.2022 (обновлено: 22:42 17.06.2022)
Путин считает штурм украинских укрепрайонов под Донецком нецелесообразным
Путин назвал штурм позиций ВСУ под Донецком нецелесообразным