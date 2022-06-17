19:24 17.06.2022 (обновлено: 19:35 17.06.2022)
Путин назвал США страной с большим будущим
Путин: американские элиты часто смотрят на всех свысока, но США — страна с большим будущим
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Американские элиты часто смотрят на всех свысока, но США - это страна с большим будущим, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Политическая элита в Соединённых Штатах на всех смотрит свысока, относится часто, внутренне, с завышенным таким самомнением. Я уже об этом говорил. Но это не исключает того, что Соединённые Штаты - великая держава. Это страна, которая за 300 с небольшим лет стала мировым лидером. Это заслуживает уважения. Это, без всяких сомнений, страна с большим будущим. Я нисколько не сомневаюсь в этом. Но внутренние проблемы, ошибки элит правящих, они, безусловно, дают о себе знать. Как раз в силу того, что внутренние проблемы нарастают. Они нарастают в экономике - это мы видим по инфляции, о чём я говорил", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.