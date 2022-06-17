https://ria.ru/20220617/putin-1796305266.html

Путин назвал США страной с большим будущим

Путин назвал США страной с большим будущим - РИА Новости, 17.06.2022

Путин назвал США страной с большим будущим

Американские элиты часто смотрят на всех свысока, но США - это страна с большим будущим, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:24

2022-06-17T19:24

2022-06-17T19:35

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

сша

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

санкт-петербург

цены на нефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Американские элиты часто смотрят на всех свысока, но США - это страна с большим будущим, заявил президент РФ Владимир Путин."Политическая элита в Соединённых Штатах на всех смотрит свысока, относится часто, внутренне, с завышенным таким самомнением. Я уже об этом говорил. Но это не исключает того, что Соединённые Штаты - великая держава. Это страна, которая за 300 с небольшим лет стала мировым лидером. Это заслуживает уважения. Это, без всяких сомнений, страна с большим будущим. Я нисколько не сомневаюсь в этом. Но внутренние проблемы, ошибки элит правящих, они, безусловно, дают о себе знать. Как раз в силу того, что внутренние проблемы нарастают. Они нарастают в экономике - это мы видим по инфляции, о чём я говорил", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/ssha-1796288804.html

сша

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, сша, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, санкт-петербург, цены на нефть