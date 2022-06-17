https://ria.ru/20220617/putin-1796279872.html

Путин заявил о чистке в системе правоохранительных органов

Путин заявил о чистке в системе правоохранительных органов - РИА Новости, 17.06.2022

Путин заявил о чистке в системе правоохранительных органов

Президент России Владимир Путин заявил, что в правоохранительных органах идет работа по очистке системы от недобросовестных сотрудников. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:34

2022-06-17T18:34

2022-06-17T19:20

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в правоохранительных органах идет работа по очистке системы от недобросовестных сотрудников."И там, конечно, есть недобросовестные люди, а что их нет, что ли? Есть, конечно. Поэтому посмотрите на количество посадок среди недобросовестных сотрудников правоохранительных органов. Это тоже имеет место быть. Там тоже идет работа по отчистке своих рядов", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/biznes-1796277575.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин