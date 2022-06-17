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Путин заявил о чистке в системе правоохранительных органов - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796279872.html
Путин заявил о чистке в системе правоохранительных органов
Путин заявил о чистке в системе правоохранительных органов - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заявил о чистке в системе правоохранительных органов
Президент России Владимир Путин заявил, что в правоохранительных органах идет работа по очистке системы от недобросовестных сотрудников. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:34
2022-06-17T19:20
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в правоохранительных органах идет работа по очистке системы от недобросовестных сотрудников."И там, конечно, есть недобросовестные люди, а что их нет, что ли? Есть, конечно. Поэтому посмотрите на количество посадок среди недобросовестных сотрудников правоохранительных органов. Это тоже имеет место быть. Там тоже идет работа по отчистке своих рядов", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин
18:34 17.06.2022 (обновлено: 19:20 17.06.2022)
 
Путин заявил о чистке в системе правоохранительных органов

Путин: в правоохранительных органах идет работа по очистке от недобросовестных сотрудников

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФуражка полицейского
Фуражка полицейского - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в правоохранительных органах идет работа по очистке системы от недобросовестных сотрудников.
"И там, конечно, есть недобросовестные люди, а что их нет, что ли? Есть, конечно. Поэтому посмотрите на количество посадок среди недобросовестных сотрудников правоохранительных органов. Это тоже имеет место быть. Там тоже идет работа по отчистке своих рядов", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 18:28Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин раскритиковал работу правоохранительных органов в отношении бизнеса
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир Путин
 
 
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