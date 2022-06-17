https://ria.ru/20220617/putin-1796279872.html
Путин заявил о чистке в системе правоохранительных органов
Путин заявил о чистке в системе правоохранительных органов - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заявил о чистке в системе правоохранительных органов
Президент России Владимир Путин заявил, что в правоохранительных органах идет работа по очистке системы от недобросовестных сотрудников. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:34
2022-06-17T18:34
2022-06-17T19:20
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в правоохранительных органах идет работа по очистке системы от недобросовестных сотрудников."И там, конечно, есть недобросовестные люди, а что их нет, что ли? Есть, конечно. Поэтому посмотрите на количество посадок среди недобросовестных сотрудников правоохранительных органов. Это тоже имеет место быть. Там тоже идет работа по отчистке своих рядов", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/biznes-1796277575.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин
18:34 17.06.2022 (обновлено: 19:20 17.06.2022)
Путин заявил о чистке в системе правоохранительных органов
Путин: в правоохранительных органах идет работа по очистке от недобросовестных сотрудников