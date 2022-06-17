https://ria.ru/20220617/putin-1796272959.html

"Переждать не получится": что Путин рассказал о ситуации в России и мире

"Переждать не получится": что Путин рассказал о ситуации в России и мире - РИА Новости, 17.06.2022

"Переждать не получится": что Путин рассказал о ситуации в России и мире

Революционные мировые изменения, приступы русофобии, безуспешные попытки "отменить" Россию и противодействие санкциям — выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:31

2022-06-17T20:31

2022-06-17T21:17

владимир путин

россия

украина

министерство финансов рф (минфин россии)

югославия

сергей марков

экономика

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская, Михаил Катков. Революционные мировые изменения, приступы русофобии, безуспешные попытки "отменить" Россию и противодействие санкциям — выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин перечислил вызовы, с которыми столкнулась страна, и обозначил пути выхода из сложившейся ситуации. Главные тезисы — в материале РИА Новости.О санкцияхВыдержать давление санкций России позволила ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика — она важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе.Как заявил президент, главным для России остается принцип "тратить столько, сколько заработали". Он напомнил, что ранее дал правительству поручение подготовить предложения по новой конструкции бюджетного правила.Так, Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.Об экономикеВладимир Путин подчеркнул, что на фоне санкций перед Россией открылись новые перспективы. Он признал, что страна продолжает испытывать проблемы с комплектующими, многие технологические решения стали недоступными для отечественных компаний, нарушена логистика. Однако все это — стимул построения экономики, обладающей полным технологическим, производственным, кадровым и научным потенциалом.Россия, как отметил президент, должна при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции.По его словам, именно так Россия поступила, когда в стране быстро обеспечили выпуск вакцин от коронавируса. "А сейчас развернули выпуск многих других видов продукции и услуг. Например, после ухода с российского рынка недобросовестных партнеров КамАза их ниши теперь заняли отечественные компании. Причем речь идет о поставках комплектующих не только для традиционных моделей завода, но и для перспективных серий — магистральных, транспортных и тяжелых автомобилей", — отметил Путин.О бизнесеПрезидент обратил внимание на то, что в условиях санкций российской экономике особенно важна гибкость и развивать ее нужно с опорой на частный бизнес. Именно за счет него происходит адаптация к быстро меняющимся внешним условиям, и российский бизнес в жестких условиях доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках.Владимир Путин пообещал и дальше снижать административную нагрузку на предпринимателей, призвал отказаться от плановых проверок."Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед — на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", — сказал российский лидер.Он поручил в ближайшие месяцы определить конкретные параметры реформы проверок бизнеса. По его словам, "нет необходимости ходить и проверять всех подряд", должен работать рискориентированный подход.Об инфляцииОтдельно президент затронул тему роста инфляции, которая на фоне антироссийских санкций обновляет максимумы во всем мире. По данным Минэкономики, в России в годовом выражении рост цен замедлился до 16,69%. Цель в четыре процента в России сохраняется, подчеркнул Владимир Путин.Он отметил, что причиной энергокризиса и разгона инфляции на Западе стала провальная энергетическая политика, слепая ставка на возобновляемую энергию и спотовую систему продажи газа.Россия же "печальный опыт западных коллег" повторять не будет. "Наша цель — уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в четыре процента", — указал президент.О льготных кредитах и ипотекеПроизводители в российских промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на срок до десяти лет по ставке не более семи процентов годовых, заявил президент России."Прошу правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. <...> Проекты, запускаемые в таких кластерах, должны получить долгосрочный доступный кредитный ресурс — сроком до десяти лет и по ставке не более семи процентов годовых".Льготные кредиты продолжат получать и граждане. Владимир Путин призвал снизить ставку по льготной ипотеке до семи процентов в год, поскольку текущие условия это позволяют.Глава государства подчеркнул, что условия льготных ипотечных кредитов останутся прежними, включая лимиты по стоимости жилья и сроки действия программы. Воспользоваться ей можно будет до конца 2022 года.О многополярностиМир, основанный на идее о том, что должна быть одна сильная держава и круг приближенных к ней государств, не может быть устойчив, уверен Владимир Путин."Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры, — сказал президент России. — Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета".Нынешние изменения он назвал революционными. По его словам, они затрагивают геополитику, глобальную экономику, всю систему международных отношений. Причем эти процессы носят фундаментальный и неумолимый характер. Переждать время бурных перемен ни у кого не получится, подчеркнул Путин.О целях спецоперацииВсе задачи спецоперации России на Украине будут решены. Залог успеха — героизм наших воинов и консолидация российского общества, которая придает им сил, уверен президент."Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы на Донбассе сражаются, чтобы защитить своих людей, отстаивают право России на свободное и безопасное развитие как большой и многонациональной страны, которая сама принимает решения. Сама определяет свое будущее, опирается на свою историю, культуру, традиции", — заявил Владимир Путин.При этом, подчеркнул он, решение о спецоперации было вынужденным, так как Запад отказался исполнять взятые на себя ранее обязательства. Договориться о чем-то новом уже не получалось, вместо этого Запад не жалел и не жалеет денег на накачивание Украины оружием и взращивание русофобии.О коллективном ЗападеПредставители коллективного Запада все еще мыслят категориями прошлого века и пытаются противодействовать ходу истории. Тех, кто за пределами "золотого миллиарда", считают людьми второго сорта, их страны — колониями. В связи с этим стараются задавить не согласных с западным доминированием и ради этого готовы покуситься на суверенитет государства, создающего угрозу, сказал президент России. В качестве примеров он привел Югославию, Сирию, Ливию и Ирак."Если же какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать или, как сейчас говорят, "отменить". В ход идет все, даже спорт, олимпийское движение, запрет на культуру, шедевры искусства — по той лишь причине, что их авторы "неправильного" происхождения, — пояснил Владимир Путин. — В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов".Однако план Запада с наскока сломить экономику России провалился. Россияне оказались слишком сплоченными, отметил президент. Финансовые рынки уже стабилизировались, теперь экономику насыщают ликвидностью и оборотным капиталом.По словам политолога Сергея Маркова, эта часть речи Путина была одной из важнейших: "Он прямо обвинил Запад в том, что они относятся к другим как государствам второго сорта. Это очень сильный посыл к странам, которых европейцы и американцы угнетали для создания коалиции в будущем".О глобальных последствияхЭкономическое противостояние с Россией ведет Запад к обострению его собственных глубинных проблем, заявил президент."Прямым следствием действий европейских политиков и событий текущего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, что, в свою очередь, будет еще сильнее раскалывать их общества, причем вопрос не только в уровне благосостояния, но и в ценностных ориентирах различных групп этого общества", — сказал Путин.Пока все противоречия заметают под ковер. В результате реальные интересы граждан оказываются все дальше на задворках. В конце концов это должно привести к деградации западных политических режимов и смене правящих элит.

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796268769.html

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владимир путин, россия, украина, министерство финансов рф (минфин россии), югославия, сергей марков, экономика