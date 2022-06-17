https://ria.ru/20220617/putin-1796270411.html

Административная гильотина работает, заявил Путин

Административная гильотина работает, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Административная гильотина работает, заявил Путин

Административная гильотина работает, многие проверки отменены, но мы не останавливаемся и пойдем дальше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:16

2022-06-17T18:16

2022-06-17T19:19

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Административная гильотина работает, многие проверки отменены, но мы не останавливаемся и пойдем дальше, заявил президент РФ Владимир Путин."Все-таки эта гильотина работает, огромное количество, тысячи устаревших правил отменены... Они отменены реально и не действуют. Я уверен, если бы мы дали возможность находящимся в зале представителям бизнеса рассказать об этом, они бы сформулировали подтверждение тому, что я сейчас сказал", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.При этом, он согласился, что еще не все в этом плане сделано, и что на его взгляд, "нужно вообще поотменять всякие проверки, не бегать уже с проверками, а рискоориентированные проверки только осуществлять"."То есть действовать только там проверяющими организациями, где деятельность связана с обеспечением жизни и здоровья граждан. А все остальное делать дистанционно, мониторить, создавать условия для того, чтобы предпринимательское сообщество и не пыталось ничего нарушать. Это все оказалось возможно сделать. Поэтому все-таки на этом пути многое сделано, но мы не останавливаемся и пойдем дальше", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796174981.html

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россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)