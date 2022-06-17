18:16 17.06.2022 (обновлено: 19:19 17.06.2022)
Административная гильотина работает, заявил Путин
Путин: административная гильотина работает, но мы не останавливаемся и пойдем дальше
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Административная гильотина работает, многие проверки отменены, но мы не останавливаемся и пойдем дальше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все-таки эта гильотина работает, огромное количество, тысячи устаревших правил отменены... Они отменены реально и не действуют. Я уверен, если бы мы дали возможность находящимся в зале представителям бизнеса рассказать об этом, они бы сформулировали подтверждение тому, что я сейчас сказал", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
При этом, он согласился, что еще не все в этом плане сделано, и что на его взгляд, "нужно вообще поотменять всякие проверки, не бегать уже с проверками, а рискоориентированные проверки только осуществлять".
"То есть действовать только там проверяющими организациями, где деятельность связана с обеспечением жизни и здоровья граждан. А все остальное делать дистанционно, мониторить, создавать условия для того, чтобы предпринимательское сообщество и не пыталось ничего нарушать. Это все оказалось возможно сделать. Поэтому все-таки на этом пути многое сделано, но мы не останавливаемся и пойдем дальше", - сказал Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.