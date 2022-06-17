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Административная гильотина работает, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796270411.html
Административная гильотина работает, заявил Путин
Административная гильотина работает, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Административная гильотина работает, заявил Путин
Административная гильотина работает, многие проверки отменены, но мы не останавливаемся и пойдем дальше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:16
2022-06-17T19:19
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
россия
экономика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Административная гильотина работает, многие проверки отменены, но мы не останавливаемся и пойдем дальше, заявил президент РФ Владимир Путин."Все-таки эта гильотина работает, огромное количество, тысячи устаревших правил отменены... Они отменены реально и не действуют. Я уверен, если бы мы дали возможность находящимся в зале представителям бизнеса рассказать об этом, они бы сформулировали подтверждение тому, что я сейчас сказал", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.При этом, он согласился, что еще не все в этом плане сделано, и что на его взгляд, "нужно вообще поотменять всякие проверки, не бегать уже с проверками, а рискоориентированные проверки только осуществлять"."То есть действовать только там проверяющими организациями, где деятельность связана с обеспечением жизни и здоровья граждан. А все остальное делать дистанционно, мониторить, создавать условия для того, чтобы предпринимательское сообщество и не пыталось ничего нарушать. Это все оказалось возможно сделать. Поэтому все-таки на этом пути многое сделано, но мы не останавливаемся и пойдем дальше", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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владимир путин, россия, экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
18:16 17.06.2022 (обновлено: 19:19 17.06.2022)
 
Административная гильотина работает, заявил Путин

Путин: административная гильотина работает, но мы не останавливаемся и пойдем дальше

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Административная гильотина работает, многие проверки отменены, но мы не останавливаемся и пойдем дальше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все-таки эта гильотина работает, огромное количество, тысячи устаревших правил отменены... Они отменены реально и не действуют. Я уверен, если бы мы дали возможность находящимся в зале представителям бизнеса рассказать об этом, они бы сформулировали подтверждение тому, что я сейчас сказал", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 17:02
О принципах развития России и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ
При этом, он согласился, что еще не все в этом плане сделано, и что на его взгляд, "нужно вообще поотменять всякие проверки, не бегать уже с проверками, а рискоориентированные проверки только осуществлять".
"То есть действовать только там проверяющими организациями, где деятельность связана с обеспечением жизни и здоровья граждан. А все остальное делать дистанционно, мониторить, создавать условия для того, чтобы предпринимательское сообщество и не пыталось ничего нарушать. Это все оказалось возможно сделать. Поэтому все-таки на этом пути многое сделано, но мы не останавливаемся и пойдем дальше", - сказал Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 16:56Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин поручил определить конкретные параметры реформы проверок бизнеса
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинРоссияЭкономикаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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