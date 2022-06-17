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Хватающиеся за мнимое глобальное лидерство совершают ошибку, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796264042.html
Хватающиеся за мнимое глобальное лидерство совершают ошибку, заявил Путин
Хватающиеся за мнимое глобальное лидерство совершают ошибку, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Хватающиеся за мнимое глобальное лидерство совершают ошибку, заявил Путин
Многополярность мира неизбежна, те, кто хватается за мнимое глобальное лидерство, совершают колоссальную ошибку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:03
2022-06-17T19:19
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Многополярность мира неизбежна, те, кто хватается за мнимое глобальное лидерство, совершают колоссальную ошибку, заявил президент РФ Владимир Путин."Многополярность мира неизбежна, и те, кто хватается за свое мнимое глобальное лидерство во что бы то ни стало, совершает колоссальную ошибку. Это ошибка, которая будет им дорого стоить, у меня нет никаких сомнений. Это никакая не угроза, просто это будет по факту жизни происходить", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире
18:03 17.06.2022 (обновлено: 19:19 17.06.2022)
 
Хватающиеся за мнимое глобальное лидерство совершают ошибку, заявил Путин

Путин: те, кто хватается за мнимое глобальное лидерство, совершают колоссальную ошибку

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Многополярность мира неизбежна, те, кто хватается за мнимое глобальное лидерство, совершают колоссальную ошибку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Многополярность мира неизбежна, и те, кто хватается за свое мнимое глобальное лидерство во что бы то ни стало, совершает колоссальную ошибку. Это ошибка, которая будет им дорого стоить, у меня нет никаких сомнений. Это никакая не угроза, просто это будет по факту жизни происходить", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Путин: Правила нового миропорядка будут задавать сильные государства - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 17:00Петербургский международный экономический форум — 2022
Правила нового миропорядка будут задавать суверенные страны, заявил Путин
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)В мире
 
 
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