https://ria.ru/20220617/putin-1796264042.html

Хватающиеся за мнимое глобальное лидерство совершают ошибку, заявил Путин

Хватающиеся за мнимое глобальное лидерство совершают ошибку, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Хватающиеся за мнимое глобальное лидерство совершают ошибку, заявил Путин

Многополярность мира неизбежна, те, кто хватается за мнимое глобальное лидерство, совершают колоссальную ошибку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:03

2022-06-17T18:03

2022-06-17T19:19

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Многополярность мира неизбежна, те, кто хватается за мнимое глобальное лидерство, совершают колоссальную ошибку, заявил президент РФ Владимир Путин."Многополярность мира неизбежна, и те, кто хватается за свое мнимое глобальное лидерство во что бы то ни стало, совершает колоссальную ошибку. Это ошибка, которая будет им дорого стоить, у меня нет никаких сомнений. Это никакая не угроза, просто это будет по факту жизни происходить", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире