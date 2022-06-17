https://ria.ru/20220617/putin-1796254136.html
Точки индустриального роста должны притягивать к себе бизнес, заявил Путин
Точки индустриального роста должны притягивать к себе бизнес, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Точки индустриального роста должны притягивать к себе бизнес, заявил Путин
Точки индустриального роста должны притягивать к себе малый бизнес, при этом небольшим организациям важно видеть и понимать перспективы, заявил президент России РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:45
2022-06-17T17:45
2022-06-17T17:45
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Точки индустриального роста должны притягивать к себе малый бизнес, при этом небольшим организациям важно видеть и понимать перспективы, заявил президент России Владимир Путин."И новые, и уже действующие точки индустриального роста должны притягивать к себе малый бизнес, вовлекать его в свою орбиту",- сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ."При этом, для предпринимателей, для небольших организаций важно видеть горизонт, понимать перспективы", - подчеркнул президент.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин
Точки индустриального роста должны притягивать к себе бизнес, заявил Путин
Президент Путин: точки индустриального роста должны притягивать к себе малый бизнес